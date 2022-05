Del futuro di Call of Duty abbiamo già un paio di informazioni molto importanti. Tra queste va citato il ritorno della sotto-saga Modern Warfare con un seguito del reboot del 2019 già annunciato e in arrivo il prossimo autunno. Ma non ci si ferma qui, dato che qualche ora fa Activision ha svelato le prime informazioni su Call of Duty Project Aurora, ovvero il nuovo capitolo mobile del noto franchise sparatutto in prima persona.

Come dichiara la compagnia statunitense con un nuovo post sul proprio blog ufficiale, Project Aurora è il nome in codice del nuovo Call of Duty per dispositivi mobile. La missione di Activision con questo nuovo progetto è quello di riunire amici, famiglie e persone di tutto il mondo creando una community di giocatori di tutto il mondo in un’esperienza Battle Royale veloce, precisa e di alta qualità che offre un nuovo modo di giocare.

Il gioco è ancora in fase di sviluppo ed è nel bel mezzo di una prima closed alpha. Al momento si tratta di un’esperienza di dimensioni limitate e con essa il team di sviluppo sta cercando di iniziare a migliorare il gioco, identificare e correggere bug, nonché raccogliere feedback e approfondimenti su tutti gli aspetti del gioco man mano che le nuove funzionalità verranno implementate e diventeranno accessibili ai giocatori che hanno accesso a questa fase alpha del nuovo COD mobile.

Al momento l’alpha chiusa è disponibile solo per un numero limitato di partecipanti tramite invito diretto. Tuttavia, il team ha già confermato che il tutto verrà ampliato a più giocatori nel prossimo futuro quando lo stato dello sviluppo progredirà sempre pià, ma non ci sono ancora finestre o date meglio precisate ad oggi.