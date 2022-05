Da quando il battle royale di Activision è arrivato sul mercato sono stati molteplici e variegate le collaborazioni proposte dalla compagnia statunitense. Call of Duty Warzone ha aperto le porte a tutta una serie di brand e personaggi di ogni medium d’intrattenimento. Oltre a skin a tema horror, come per esempio quella di Ghost Face di Scream, di recente sono arrivati due colossi veri e propri come Godzilla e King Kong.

A partire da oggi 11 maggio fino al prossimo 25 maggio, i giocatori di Call of Duty Warzone possono combattere al fianco di Godzilla e King Kong nella modalità a tempo limitato Operazione Monarch. Questa modalità ha lo stesso nome dell’evento Operazione Monarch, e offre ricompense ai giocatori che disputano partite, raccolgono informazioni Monarch, completano sfide e acquistano il nuovo bundle Monsterverse ispirato a Godzilla vs. Kong.

I nuovi bundle saranno divisi e a tempo limitato, con quello dedicato a Godzilla che include la bellezza di nove oggetti, tra cui una skin operatore leggendaria “Mimetica Godzilla” per Shigenori e un altro oggetto dedicato all’iconico kaiju titanico: ovvero il progetto arma Maestria eroico “Soffio di Godzilla”.

Il bundle a tempo limitato dedicato a King Kong, invece, include una skin operatore leggendaria “Kong” per Wade e altri oggetti. Tra questi ci sono la bellezza di tre progetti arma leggendari: il fucile di precisione “Tempio di Kong” e la mitraglietta “Dominatore di Skull Island” (entrambi con scie verde giungla), nonché lo splendido “Scettro di Kong”. Ma non finisce qui, dato che è presente anche un terzo bundle, il Pacchetto tracciatore: Mechagodzilla.