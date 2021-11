Call of Duty Vanguard è il peggior lancio della serie da 14 anni

Lo scorso 5 novembre Call of Duty Vanguard, il nuovo capitolo della gloriosa serie FPS di Activision, ha fatto il suo debutto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Nonostante il titolo prometteva, a suo modo, una rivoluzione dell’intero franchise la critica lo ha accolto non in modo ottimale. La modalità campagna non ha certamente convinto vista anche la risicata durata che non approfondisce certamente il conflitto della Seconda Guerra Mondiale, ma oltre a questo pare che la serie abbia fatto più di un passo indietro.

Tutto questo è testimoniato anche da una vendita estremamente bassa nel primo weekend nel Regno Unito, il quale ha segnato il peggior lancio della serie da 14 anni. Nella giornata di domenica GameIndustry ha pubblicato i dati di vendita fisici e digitali, segnalando un -40% rispetto a Call of Duty Black Ops Cold War. Solo l’originale Modern Warfare nel 2007 ha fatto peggio di Vanguard nella prima settimana.

Bisogna ovviamente sottolineare che il gioco è uscito da poco ed i dati possono cambiare drasticamente nelle settimane a venire ma è giusto pensare che, con il lancio di Call of Duty Warzone, la gente ha cominciato a focalizzarsi più sul battle royale gratuito. Nonostante i dati allarmanti per la serie, nel Regno Unito il capitolo si trova ancora al secondo posto battuto solo da FIFA 22.

Oltre al fattore Warzone, che è sempre bene precisare, il calo drastico, è probabilmente avvenuto anche ad una elevata concorrenza che nei precedenti anni non c’era. (vedi Halo Infinite e Battlefield 2042). Un periodo non certamente semplice per uno dei franchise più amati di sempre. Call of Duty Warzone, inoltre, pare abbia avuto un drastico calo di utenza dovuto agli enormi problemi che ancora oggi attanagliano il titolo. Cosa ne pensate di questa situazione? Avete acquistato Call of Duty Vanguard? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata.