Call of Duty Vanguard, esteso il periodo di beta

Activision ha annunciato su Twitter una sorpresa per tutti coloro che stanno provando Call of Duty Vanguard in queste ore: la beta del gioco è stata prolungata e non si concluderà più il 20 settembre, bensì due giorni dopo, il 22 settembre 2021 alle 19:00 (ora italiana). Si tratta di una notizia che farà sicuramente piacere ai giocatori, soprattutto perché in questo modo si ha molto più tempo per giocare il titolo e comprendere le dinamiche e meccaniche più importanti del gameplay.

Fa più che piacere che Activision abbia preso la decisione di estendere il periodo di beta che, ricordiamo, da ieri alle 19 è aperto a tutti gli utenti su tutte le piattaforme. Grazie a questa versione di prova, i giocatori hanno modo di scoprire il funzionamento del comparto multiplayer di Call of Duty Vanguard, le nuove mappe, le armi della seconda guerra mondiale e molto altro. Potremo prendere parte alle classiche modalità di gioco, come deathmatch a squadre, dominio, postazione e tante altre, sebbene oltre a Campioni della Collina non ce ne siano molte inedite.

Proprio ieri parlavamo di come la beta di Call of Duty Vanguard fosse già piena di utenti che utilizzano hack e cheat vari, dato che su Twitter in molti stanno segnalando che questo fenomeno è già presente anche nel nuovo gioco. Per il momento, Activision non ha commentato la vicenda, ma sappiamo già che implementerà sistemi anti-cheat inediti nel titolo, sperando che possano funzionare correttamente.

🚨BREAKING🚨: The #Vanguard OPEN BETA has been extended until Wednesday Sept 22 at 10am PT. For those that haven't had a chance to enter the fray, this is your moment 🎖 pic.twitter.com/dLShw7qUQb — Call of Duty (@CallofDuty) September 18, 2021

Di fatti, è stato proprio il problema dei giocatori scorretti a definire il futuro di giochi della serie, tra cui soprattutto Warzone. Speriamo quindi che il publisher possa risolvere questo problema quanto prima possibile, così da limitare la presenza di cheater nella versione completa del gioco. Vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard sarà rilasciato il 5 novembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Ci giocherete? Fatecelo sapere con un commento e restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessun aggiornamento sul titolo.