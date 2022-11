Ci siamo quasi, mancano meno di ventiquattro ore al lancio ufficiale di Call of Duty Warzone 2.0 e i fan del battle royale free-to-play di Activision si stanno già preparando a tutti i nuovi contenuti in arrivo. La compagnia statunitense ha già svelato molte delle novità che debutteranno insieme a Warzone 2.0, ma a mancare all’appello c’era un importante dettaglio per tutti i giocatori PC. Parliamo dei requisiti di sistema per poter giocare al titolo, i quali sono apparsi di recente sula pagina Steam del gioco.

Come possiamo vedere sulla pagina di Call of Duty Warzone 2.0 sulla piattaforma di Valve, i requisiti per poter godere su PC della nuova iterazione della serie battle royale di COD sono molto simili a quelli del recente Call of Duty Modern Warfare 2 (che potete acquistare su Amazon). Questo significa semplicemente che, se non avete avuto alcun problema a fare girare il nuovo Modern Warfare 2 sul vostro PC, avrete vita facile anche con Warzone 2.0.

Come di consueto su Steam sono apparsi sia i requisiti minimi che quelli consigliati, ed entrambi non si discostano molto alle esperienze videoludiche contemporanee. Trattandosi anche di un prodotto prettamente free-to-play, era logico aspettarsi requisiti non troppo esosi così da permettere veramente a una grossa fetta di giocatori PC di gettarsi in questa nuova esperienza battle royale ambientata nel mondo di Call of Duty.

Vediamo ora, nel dettaglio, quelli che sono i requisiti ufficiali dell’ormai imminente Call of Duty Warzone 2.0:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (richiede l’aggiornamento più recente)

Processore: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470 – Sistema compatibile con DirectX 12.0

DirectX: Versione 12

Spazio libero richiesto: 125 GB

Requisti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit (richiede l’aggiornamento più recente)

Processore: Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 o AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580 – Sistema compatibile con DirectX 12.0

DirectX: Versione 12

Spazio libero richiesto: 125 GB di spazio disponibile

Ricordiamo, infine, che il nuovo Call of Duty Warzone 2.0 verrà lanciato domani 16 novembre, ed è già possibile pre-scaricare il titolo per arrivare pronti al lancio-