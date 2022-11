Dopo il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2, ora tocca a Warzone 2. Il popolare Battle Royale di casa Activision, creato per rispondere a un intero genere che si è evoluto per offrire un’esperienza multigiocatore radicalmente diversa rispetto a quelle viste in passato non sarà però un gioco leggero. E no, non ci riferiamo al dettaglio grafico, ma alla sua dimensione. Secondo un leaker, infatti, per poter giocare al titolo saranno necessari diversi gigabyte liberi sulla vostra console.

Secondo un insider della scena, infatti, Warzone 2 richiederà ben 115GB di spazio. Si tratta di un sesto dello spazio disponibile su PS5 e (se come in passato) sarà necessario scaricare anche il capitolo principale della serie, lo scenario non è assolutamente dei migliori, soprattutto per i possessori di Xbox Series S, che hanno a disposizione poco meno di 512GB di spazio libero sulle loro console. Un dramma, insomma, che mostra come lo scenario degli SSD esterni, interno o delle schede di memoria sia diventato lo standard.

Con una simile dimensione, Warzone 2 rischia di farci capire immediatamente come in realtà lo spazio disponibile sulle console di nuova generazione sia insignifcante. 1TB sembra oramai non bastare praticamente più e spesso i giocatori sono costretti a rivolgersi a soluzioni sicuramente non a buon mercato. Aggiungiamoci poi che non tutti gli SSD sono in grado di far girare i giochi di nuova generazione e il “pasticcio” è presto fatto.

NEWS: #Warzone 2 GAME SIZE… The game will be 115.62GB to download. Be following @CODWZInformer for all things Warzone. pic.twitter.com/seiGIwywFc — Warzone 2 Informer (@CODWZInformer) November 10, 2022

Call of Duty Warzone 2 sarà disponibile gratuitamente per tutti il 16 novembre 2022. Quel giorno arriverà anche il primo, vero Battle Pass di Modern Warfare 2, ultimo gioco della serie che ha già frantumato record su record a livello di vendite, a testimonianza di come la serie sia ancora una delle più desiderate sulla faccia della terra. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.