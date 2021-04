Call of Duty Warzone: alcuni utenti hanno già provato la nuova mappa

Call of Duty Warzone è il protagonista di questa settimana grazie all’aggiornamento che lo ha portato a dare il benvenuto alla Stagione 3. Come ben saprete proprio ieri c’è stato l’evento “La distruzione di Verdansk”, una modalità inedita dove abbiamo potuto vivere gli ultimi momenti della tanto amata “mappa”. Sebbene questa abbia fatto esplodere letteralmente i server per il troppo numero di utenti connessi, c’è da dire che molti appassionati sono rimasti un po’ con l’amaro in bocca in quanto Activision ha proposto una singola cutscene di qualche manciata di secondi e nulla di più.

C’è da dire che questo speciale evento dovrebbe essere diviso in quattro parti, e quindi vi invitiamo a seguire i canali social di Call of Duty. Se siete appassionati di Warzone avrete già scaricato il corposo aggiornamento di circa 30 giga che ha già fatto scalpore per la quantità di modifiche alle armi, alcune bilanciate davvero alla perfezione. Sebbene la nuova mappa di gioco non sia presente c’è chi però è riuscito in qualche modo a provarla attraverso delle partite private. Non è ancora chiaro il come sono riusciti, ma come dichiarato da Eurogamer Raven Software è riuscita a sistemare il tutto nel giro di poco tempo.

Nonostante sia stata testata per un breve lasso di tempo, alcuni utenti hanno rivelato alcune novità interessanti. Lo youtuber Bartonologist ha postato una intera partita dichiarando che si tratta a tutti gli effetti di un flashback, si torna praticamente agli albori di Verdansk quando era una “gloriosa” città nel 1984. Facendo un tour della mappa ci si rende conto di trovarsi davanti ad una location decisamente più “pulita” e meno distrutta con una nuova imponente torre radio e miniere di sale. Un posto che salta subito all’occhio è lo stadio, ora in costruzione, che promette combattimenti davvero molto interessanti. Anche il gulag è cambiato, sostituito da una rivisitazione della mappa Standoff di Black Ops 2.

Insomma, la nuova mappa dovrebbe approdare ufficialmente stasera intorno alle ore 21:00 (come suggerisce il countdown all’interno del gioco) con la terza parte dell’evento. In attesa di quella occasione vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i dettagli in merito alla Stagione 3 di Call of Duty Warzone.