Call of Duty Warzone: un veicolo è stato rimosso dalla modalità Solo, ecco i dettagli

Alcuni giocatori di Call of Duty Warzone hanno notato dei piccoli cambiamenti all’interno del battle royale. Nelle partite Solo, i camion corazzati, che permettevano il trasporto di più membri del team, sono stati rimossi per contribuire al bilanciamento della modalità.

Il direttore creativo di Raven Software, Amos Hodge, ha semplicemente comunicato sul suo profilo Twitter che questi mezzi sono stati rimossi dalla modalità Solo per “contribuire leggermente al bilanciamento del meta dei veicoli“. Questo è quanto comunicato sulla questione, una spiegazione che non chiarisce se i camion corazzati siano stati rimossi effettivamente per qualche problema legato ad essi, o semplicemente perchè si tratta di uno dei mezzi più ostici da affrontare, specie quando si gioca in solitaria.

We pulled out the big Armored Trucks from the solo playlist. Hopefully that tones downs the vehicle meta a bit. #Warzone — Amos Hodge (@wendellwobble) April 15, 2020

I camion corazzati, tuttavia, sono ancora disponibili nella modalità Duo, Trio e Quartetto: sebbene i camion siano stati rimossi nelle partite Solo, in questa modalità esistono vari tipi di veicoli da poter guidare, come gli elicotteri, gli ATV e i fuoristrada. Inoltre, Hodge non ha spiegato se questi mezzi faranno il loro ritorno nelle Solo prima o poi, così come non si sa se verranno applicate delle modifiche per bilanciare al meglio questa tipologia di veicolo. Molto probabilmente, la causa di tale decisione deriva dalla tenacia dei camion stessi. Essendo dei veicoli corazzati, necessitano di numerosi colpi per poter essere distrutti, il che li rende una minaccia, specialmente nelle partite in solitaria, in cui il giocatore è limitato nella scelta di quali armi portare con sè per la durata della battaglia, a differenza delle modalità a due o più giocatori, in cui un nostro compagno può decidere di portare esplosivi o lanciarazzi per eliminare i veicoli nemici.

Anche lo streamer Shroud, poco tempo dopo l’uscita di Call of Duty Warzone, lamentò una potenza sbilanciata dei veicoli corazzati, poichè una volta alla guida di uno di essi, il conducente diventa quasi immortale, protetto da una corazza di acciaio e lamiera, con la possibilità di eliminare i nemici semplicemente investendoli. Questo è quanto sappiamo per ora, aspetteremo che giunga il prossimo update per notare eventuali modifiche a questi mezzi o meno.