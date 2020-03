Call of Duty Warzone: Shroud spiega perchè i veicoli dovrebbero essere eliminati

Call of Duty Warzone, modalità battle royale free to play e standalone ambientata nel mondo di Modern Warfare, ha ricevuto un immenso successo, raggiungendo i 6 milioni di giocatori in 24 ore dalla pubblicazione e 30 milioni di giocatori in appena due settimane dalla sua uscita. Siccome si tratta dell’ennesimo battle royale arrivato sul mercato, ha subito ricevuto comparazioni ad altri titoli già presenti come Fortnite e Apex Legends, con critiche che spaziano dalla grandezza dei team, alle meccaniche di gioco, al sistema di respawn fino alla mobilità.

Sebbene sono numerosi i giocatori e gli streamer felici del lavoro svolto da Infinity Ward, molti di loro, volontariamente o meno, hanno chiuso un occhio su qualche meccanica piuttosto controversa all’interno del titolo: in merito si è espresso il famoso streamer di Mixer, Shroud, che ha commentato diversi aspetti del gioco a suo dire negativi. La prima critica è rivolta al time-to-kill, che egli considera troppo basso e difficile, se non impossibile, da bilanciare, poichè il battle royale condivide le stesse meccaniche di Call of Duty. La seconda critica invece è stata rivolta ai veicoli, di cui Shroud ha commentato affermando: “sembra di essere tornati ai tempi delle solo su H1Z1… giri intorno con una macchina, avvisti un giocatore, e quando pensi sia il momento giusto, ti avvicini sparandogli oppure ti basta investirlo, e il gioco è fatto“. Shroud ha espresso tali parole dopo aver giocato la modalità solo inserita di recente, adottando la medesima strategia e vincendo.

Pochi secondi dopo la sua ultima vittoria, lo streamer ha espresso una sua opinione riguardo a come tale meccanica all’interno di Call of Duty Warzone possa essere migliorata: “penso che dovrebbero fare qualcosa in merito ai veicoli, una scelta plausibile sarebbe eliminarli tutti dalla modalità“. Al momento, Warzone conta 5 tipi di veicoli differenti per velocità, resistenza e posti a sedere: secondo lui, i veicoli sarebbero troppo difficili da far esplodere, il che li rende un pericolo costante all’interno della mappa.

Un ulteriore aspetto negativo presente all’interno di Call of Duty Warzone, sempre a detta di Shroud, riguarda il cross-play. Il titolo permette ai giocatori da PC di giocare con quelli da console e viceversa, e, secondo lui, questo rappresenterebbe uno svantaggio per i PC gamer (a cui abbiamo dedicato anche un articolo su come si comporta Warzone su diverse schede grafiche), poichè i giocatori da console sarebbero avvantaggiati dalla presenza della mira assistita. Conoscendo l’influenza che lo streamer ha sia verso la community di videogiocatori, che verso quella degli sviluppatori, non sorprenderebbe quindi che le sue considerazioni riguardo agli aspetti negativi del gioco vengano prese in considerazione.