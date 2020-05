Call of Duty Warzone si “connetterà” a tutti i futuri capitoli del brand

Nonostante Call of Duty Warzone non sia il primo battle royale ad entrare a far parte del brand, il nuovo titolo è riuscito a riscuotere molto più successo rispetto al suo predecessore Blackout, e sebbene sia strettamente legato al mondo di Call of Duty Modern Warfare, Warzone è scaricabile da tutti in maniera separata e gratuita. Ed essendo Call of Duty un franchise pubblicato a cadenza annuale, è lecito chiedersi cosa ne sarà del battle royale. Ebbene, sembra che Activision abbia in mente dei grandi piani.

È giunta da poco la conferma secondo cui Call of Duty Warzone sarà pubblicato anche per PS5 ed Xbox Series X, ma le sorprese non sono finite qui: Taylor Kurosaki, direttore narrativo presso Infinity Ward, ha dichiarato in un’intervista con GamerGen che Warzone sarà un titolo “connettivo” con tutte le future sottoserie del brand. Da questa affermazione, è possibile presumere che Call of Duty Warzone verrà aggiornato nel futuro inserendo temi e personalizzazioni dei nuovi capitoli.

“Abbiamo ancora molti territori inesplorati“, ha commentato Kurosaki. “Call of Duty è stato rilasciato a cadenza annuale da molto tempo, e Warzone ci ha fatto ripensare a come integrare al meglio il rilascio di nuovi contenuti. Ricordo che Call of Duty è un titolo a sè stante, ci sono diversi capitoli differenti per trama e ambientazioni, ma in un modo o nell’altro sono tutti interlacciati, e Call of Duty Warzone sarà il connettivo che collegherà tutti i sotto-franchise del brand. Sarà davvero interessante notare come i futuri capitoli andranno ad implementarsi nel battle royale, mentre Warzone sarà l’unica costante.” ha poi aggiunto il direttore.

Per terminare, ricordiamo che, grazie ai primi leak ricevuti, il prossimo Call of Duty dovrebbe chiamarsi Vietnam e si distaccherà dalla saga di Black Ops, pur mantenendo un filone con quest’ultima: sarà interessante, seguendo i piani di Activision, notare come si interlacceranno i mondi dei futuri capitoli della saga con l’attuale battle royale.