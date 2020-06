Call of Duty Warzone: costo e oggetti del nuovo bundle operatore

Call of Duty Warzone ha recentemente dato il benvenuto alla tanto attesa nuova Stagione proponendo diverse migliorie, equipaggiamento, modalità e molto altro ancora. Il titolo sviluppato da Infinity Ward ha riscontrato un enorme successo tra il pubblico, tanto che è a tutti gli effetti uno dei giochi più giocati dall’inizio di quest’anno. Come capita spesso con progetti free-to-play battle royale, il titolo è in continuo aggiornamento. Da oggi infatti sarà possibile acquistare uno speciale pacchetto dedicato ad uno dei personaggi più iconici del franchise: Gaz, personaggio apparso nel quarto capitolo e in Modern Warfare 2.

Il Gaz Operator Bundle (questo il nome del pacchetto) è disponibile per tutti i giocatori di Call of Duty Warzone a partire da oggi al prezzo di 2400 punti COD (circa 24 euro in microtransazioni). Andiamo a vedere nel dettaglio cosa offre questo corposo pacchetto:

Another 141 member enters the fray. Pick up the Gaz Operator Bundle in the store for #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/aZ9ulOq568 — Call of Duty (@CallofDuty) June 23, 2020

Sabre, skin leggendaria di Kyle

Capo rispettato, progetto leggendario per fucile d’assalto

Carrista, progetto leggendario per pistola

Bastonate, progetto epico per arma da mischia

Forza di volontà, orologio epico

Piacere di ucciderti, mossa finale di Kyle

Possiamo chiuderla qui, battuta di Kyle

Per sua maestà, biglietto da visita epico

Union Jack, emblema epico

Un nuovo bundle che sicuramente farà felici soprattutto i giocatori di vecchia data. Ricordiamo infine che recentemente gli sviluppatori hanno reintrodotto diverse modalità precedentemente rimosse come Malloppo Denaro Sporco oppure la modalità battle royale classica a quattro giocatori. Tutto questo testimonia ancora una volta quanto il team di sviluppo tenga agli appassionati e cerchi in qualche modo di portare dentro al suo nuovo progetto anche utenti non avvezzi allo shooting in prima persona, per ora c’è da dire che ci stanno riuscendo.

Cosa ne pensate di quest nuovo pacchetto? Lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti gli aggiornamenti futuri di Call of Duty Warzone.