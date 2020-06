Call of Duty Warzone: l’update reintroduce Malloppo Denaro Sporco

Nel mentre molti sono concentrati nello scoprire tutte le novità della Stagione 3 di Fortnite e ottenere la skin di Aquaman (qui la guida), non dobbiamo dimenticarci che il mercato dei battle royale è florido e ampio. Non solo durante la notte abbiamo potuto scoprire tutti i dettagli riguardo ad Apex Legends, ma oggi si è anche aggiornato Call of Duty Warzone. L’update ha modificato l’elenco di playlist disponibili reintroducendo Malloppo Denaro Sporco.

Malloppo Denaro Sporco è una variante della classica modalità Malloppo, che si accompagna alla Battaglia Reale. Denaro Sporco è una versione più “aggressiva” della modalità classica di Call of Duty Warzone in quanto dà hai giocatori un maggior numero di denaro all’eliminazione degli avversari: considerando che lo scopo della modalità è di ottenere più soldi per primi, capirete da voi quanto questo cambi gli equilibri di gioco.

L’arrivo di Malloppo Denaro Sporco in Call of Duty Warzone ha fatto sì che la modalità Battle Royale Solo finisse nel sottomenù, quindi anche se non la vedete immediatamente non preoccupatevi, non è stata rimossa. Ovviamente Call of Duty Warzone non si fermerà a queste novità. Infinity Ward vuole fare alcune modifiche all’interfaccia grafica, così da creare spazio per più modalità e renderle tutte visibili e chiare. Ovviamente questo non è in alcun modo legato al tipo di modalità che rimarranno all’interno del gioco, ma in ogni caso è un miglioramento, in termini di accessibilità, veramente gradito.

In questo momento, tra le varie modalità, è disponibile anche Zuffa a Squadre, perfetta per eseguire eliminazioni rapide con un fucile d’assalto e sbloccare quindi il Grau (che richiede 5 eliminazioni di nemici diversi in 60 secondi in 25 partite diverse). Diteci, cosa ne pensate di Malloppo Denaro Sporco: è la vostra modalità preferita?