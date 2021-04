Call of Duty Warzone e Cold War Stagione 3: data e tutte le novità

La Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è ormai alle porte. Non ci sono ancora novità sulla distruzione di Verdansk, ma Activision ci ha invitati a tenere d’occhio il proprio blog nelle prossime ore per ricevere ulteriori istruzioni sul futuro della mappa. Senza indugiare oltre, vediamo insieme quali saranno le novità in arrivo con l’avvento della Stagione 3 a partire dal prossimo 22 aprile.

Call of Duty Warzone e Cold War Stagione 3: le novità

Hunt for Adler

A partire dal lancio della terza stagione, verrà introdotto il nuovo evento a tempo limitato “Hunt for Adler”. Ai giocatori verrà richiesto di portare a termine delle sfide di gioco uniche sia in Call of Duty Warzone che in Black Ops Cold War, il tutto per trovare la posizione in cui si trova Adler. Completare le sfide Intel, inoltre, permetterà di sbloccare le ricompense degli eventi, inclusi ciondoli per armi, biglietti, una nuova skin operatore e altro ancora.

Nuovi Operatori

Tripletta di novità anche a favore del roster degli Operatori di entrambi i giochi, i quali durante il corso della Stagione 3 riceveranno ben tre new entry. Nella prima settimana di lancio verrà inserito Wraith, mentre nelle settimane successive sarà il turno di Knight e poi di Antonov.

Infine, per tutti coloro che andranno ad acquistare qualsiasi versione della Stagione 3 di Call of Duty Warzone o Cold War, potranno ricevere un quarto Operatore extra, niente meno che il Capitano Price.

Nuove armi

Non può esistere una nuova stagione senza un carico di armi da aggiungere sia a Warzone che a Balck Ops Cold War. In questo caso, i giocatori potranno armeggiare con una serie di nuove bocche da fuoco di diversi tipi. Ecco nel dettaglio quali sono le nuove armi che arriveranno insieme alla Stagione 3.

PPSh-41: SMG (disponibile dal lancio)

Swiss k31: cecchino (disponibile dal lancio)

Coltello Ballistico: melee (disponibile dal lancio)

CARV.2: tactival rifle (disponibile nel corso della stagione)

AMP63: pistola (disponibile nel corso della stagione)

Mazza da baseball: melee (disponibile nel corso della stagione)

Call of Duty Black Ops Cold War Stagione 3: le novità

Nuove mappe e modalità

Nella Stagione 3 c’è anche spazio per aggiornamenti dedicati al reparto online di Call of Duty Black Ops Cold War. In particolare parliamo dell’aggiunta di 4 nuove mappe destinate a diverse modalità e che verranno aggiunte al titolo man mano durante tutta la stagione. Vediamo nel dettaglio quali saranno le mappe, le modalità e quando verranno inserite.

Yamantau: 6v6 (disponibile dal lancio)

Diesel: 6v6/3v3/2v2 (disponibile dal lancio)

Standoff: 6v6 (disponibile nel corso della stagione)

Duga: multi-team (disponibile nel corso della stagione)

Oltre a queste 4 nuove mappe saranno aggiunte anche diverse modalità tra le quali: Stick and Stones e Multi-Team Elimination.

Call of Duty Black Ops Cold War Zombie: le novità

Immancabili anche alcune novità che saranno aggiunte alla modalità Zombie. La più grande novità riguarda una nuova Regione Outbreak chiamata Duga. Oltre a questo verranno inseriti anche due nuovi veicoli: il FAV e il Cargo Truck.

Infine per i giocatori della modalità Zombie sarà possibile prendere parte ad un nuovo evento che prenderà vita sui Monti Urali, scovare tutti i nuovi obbiettivi Outbreak sparsi per molte più aree d’interesse rispetto alla Stagione 2 e, esclusivamente per i giocatori PlayStation sarà possibile giocare ad una modalità a tempo limitato chiamata Onslaught.

Quanto pesa l’update della Stagione 3?

Per concludere, Activision ha svelato il peso che avrà l’aggiornamento della Stagione 3 su tutte le piattaforme su cui sono disponibili Warzone e Black Ops Cold War.

Call of Duty Warzone

PlayStation 5: 25.6 GB

25.6 GB PlayStation 4: 25.6 GB

25.6 GB Xbox Series X / Xbox Series S: 25.9 GB

25.9 GB Xbox One: 8.3 GB

8.3 GB PC: 13.1 GB

Call of Duty Black Ops Cold War

PlayStation 5: 12.6 GB

12.6 GB PlayStation 4: 8.1 GB

8.1 GB Xbox Series X / Xbox Series S: 11 .6 GB

.6 GB Xbox One: 25.9 GB

25.9 GB PC: 25.2 GB