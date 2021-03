Call of Duty Warzone: fan va contro gli sviluppatori sul FOV console

Da quando Call of Duty Warzone ha debuttato sul mercato ormai poco più di un anno fa, i cambiamenti che sono stati effettuati all’interno del battle royale targato Activision sono stati innumerevoli. Nel tempo, non solo abbiamo avuto nuove modalità di gioco, armi e modifiche sostanziali al formato della battaglia reale, ma molte delle caratteristiche del titolo sono state cambiate o addirittura eliminate dal pacchetto generale.

Di recente proprio un appassionato è andato contro gli stessi sviluppatori di Call of Duty Warzone per una questione che riguarda la versione console del titolo. Uno dei vantaggi del gioco su PC è l’ampia possibilità di personalizzazione delle opzioni di gioco. Proprio grazie a questa scelta è possibile anche ampliare o restringere il campo visivo, cosa impossibile da fare su qualsiasi versione console del battle royale; ma non secondo questo fan.

In un video pubblicato su Reddit, l’utente MonstratTTV propone una sua argomentazione riguardo la regolazione del FOV su console. Il giocatore mostra in una clip di gioco come utilizzando un oggetto di gioco chiamato “Dead Silence” sia di fatto possibile modificare il campo visivo anche su console. Sebbene il tutto sia possibile solo durante la durata dell’effetto proposto dall’oggetto, secondo il fan ciò rappresenta una dimostrazione di ciò che il motore di gioco è in grado di offrire ai giocatori console.

Secondo questo appassionato gli sviluppatori di Call of Duty Warzone si sbagliano quindi; dato che il FOV su console potrebbe essere modificato esattamente come già accade su PC. A quanto viene sottolineato anche da altri giocatori, il campo visivo si andrebbe a modificare anche quando si passa alla guida dei veicoli. Ora ci resta da capire de il team di sviluppo vorrà inserire questa possibilità di personalizzazione anche nelle versioni console di Warzone.