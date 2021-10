Call of Duty Warzone: icone horror infestano l’evento di Halloween, data e dettagli

Il periodo più terrorizzante dell’anno sta per tornare, e con sé si porterà dietro tutta una serie di eventi unici a tema Halloween. Anche il popolare Call of Duty Warzone si sta preparando ad accogliere un nuovo spaventoso aggiornamento, e qualche ora fa abbiamo appreso qualche informazione in più.

L’evento The Haunting debitterà in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War oggi 19 ottobre, e offrirà ai giocatori dei due FPS tutta una serie di contenuti a tema Halloween. Tra questi ci saranno diversi cambiamenti nelle modalità multigiocatore sia in Warzone che in Cold War e Zombies.

Non mancheranno anche nuovi oggetti estetici a tema horror e un paio di nuove skin che si rifanno a due icone del genere horror amatissime. Parliamo di Ghost Face della saga di Scream e Frank, il coniglio presente in Donnie Darko.

A presentare il nuovo evento The Haunting, Activision ha anche confezionato un trailer che potete visionare qua sopra, anch’esso perfettamente a tema Halloween.