Call of Duty Warzone: modalità coppie in arrivo nella Stagione 3 secondo un leak del sito ufficiale

La Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone è finalmente arrivata e ha portato con sé tutta una serie di novità. Come già sapete, è stata introdotta la modalità Quads (in Battle Royale e Malloppo) per squadre da quattro giocatori. Ci potrebbe però essere altro di pronto per noi? Pare proprio di sì: più precisamente, pare che gli sviluppatori di Infinity Ward stiano per farci dono della modalità coppie, chiamata ovviamente “Duos”.

L’informazione arriva direttamente dal sito ufficiale di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone. Come potete vedere nel tweet qui sotto, condiviso da un profilo che rilascia novità sul battle royale di Activision, sul sito ufficiale è apparsa brevemente un’immagine dedicata a “Duos”, nella quale due giocatori sono messi in primo piano. È stata rimossa rapidamente, ma come sempre gli appassionati sono riusciti a notarla prima che sparisse.

BREAKING: Duos is coming to Call of Duty Warzone in Modern Warfare Season 3, according to the official website. This has since been removed from the website. #Warzone pic.twitter.com/rTBSAuzD4Q — Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) April 8, 2020

Ovviamente non possiamo ancora considerarla una conferma ufficiale, visto che il rilascio di tale immagine è certamente stato un errore, ma a questo punto pare veramente molto probabile che la terza Stagione di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone includerà una modalità coppie in Battle Royale e Malloppo.

Non sappiamo se il suo (presunto) arrivo sia previsto a breve o magari verso la fine della stagione: ricordiamo inoltre che vista l’attuale situazione mondiale, causata dall’epidemia di coronavirus (covid-19), potrebbero accumularsi ritardi aggiuntivi nello sviluppo ed è quindi possibile che alcune novità della stagione 3 siano destinate ad arrivare più tardi di quanto previsto inizialmente.

Per ora, purtroppo, non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali da parte di Activision e Infinity Ward. Nel frattempo diteci, cosa ne pensate di Call of Duty Warzone? La modalità battle royale di Call of Duty Modern Warfare vi sta convincendo, oppure preferite con le classiche modalità di COD?