Call of Duty Warzone: è arrivata la modalità Solo!

Il primo grande update di Call of Duty Warzone è qui: si tratta della prima grande patch introdotta per la battle royale, e di cui gli sviluppatori ci avevano annunciato l’arrivo pochi giorni fa, che ha aggiunto alla modalità la possibilità di poter giocare in Solo, dando così la possibilità ai player di sfidarsi in un gigantesco tutti contro tutti. Non c’è nulla di particolare in questa modalità, siccome ogni altro battle royale la possiede, ma è stata richiesta a gran voce dai giocatori sin dal lancio, siccome non è facile trovare dei giocatori bravi in team, oppure non si ha nessuno disponibile a giocare.

Nelle partite in Solo di Call of Duty Warzone, i giocatori morti hanno la possibilità di sfidare altri giocatori sconfitti nel gulag, proprio come avviene nella modalità a squadre, sebbene una volta sconfitti anche qui non vi è la possibilità di respawnare per forza di cose, e la partita finisce ritornando alla lobby. La patch ha portato anche una serie di correzioni di bug e glitch, coome un bug che bloccava i giocatori in una stazione di acquisto quando questi si pronavano prima di utilizzarla, o l’assegnazione di crediti di eliminazione ad un giocatore che uccideva un nemico atterrato e non a chi ha provveduto ad atterrarlo. Contemporaneamente, anche la playlist delle modalità di Modern Warfare ha visto l’aggiunta di nuove modalità, tra cui Uccisione Confermata Frenetica, un Moshpit Mercenario, e una nuova playlist 24/7 dedicata ai 10vs10 nella mappa Atlas Superstore.

Di seguito, vi riportiamo alcuni dei problemi più importanti che sono stati risolti con questa patch: risolto un raro bug dove i giocatori, una volta ritornati in partita dal Gulag, riuscivano a muoversi più velocemente degli altri; risolto un bug in cui i giocatori rinfoderavano l’arma ed erano impossibilitati a sparare; risolto un bug dove i giocatori rimanevano bloccati nelle stazioni di acquisto da sdraiati; ora le uccisioni verranno attribuite ai giocatori che hanno atterrato un nemico, e non a chi ha provveduto ad eliminarlo, lo stesso vale anche per i crediti di eliminazione; risolto un exploit in cui i giocatori potevano sparare nello stato di atterramento; risolto un problema di collisioni all’interno dell’area dell’Ospedale, in cui i giocatori riuscivano a compenetrarsi nei muri.

In chiusura, vi ricordiamo che la modalità battle royale di Call of Duty Warzone è gratuita e non necessita di possedere il gioco base per poter essere scaricata. Cosa ve ne pare dell’aggiunta delle Solo in una battle royale così vasta come quella di Warzone? Avete per caso riscontrato anche alcuni dei problemi che gli sviluppatori hanno provveduto a correggere?