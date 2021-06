Call of Duty Warzone: porta assassina sconfitta, risolto il bug

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un curiosissimo bug introdotto (non volutamente ovviamente) con l’arrivo della Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Il bug in questione aggiungeva al già parecchio pericoloso mondo di gioco un ulteriore letale nemico; una porta. Ora, con una serie di nuove patch correttive, Activision e i team impegnati al lavoro su Warzone hanno sistemato una serie di problematiche, compresa la porta assassina.

Oltre alla porta, la patch correttiva di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War agisce anche nel nerfare una delle armi ritenute più potenti dai giocatori, ovvero l’LMG; aggiunto proprio con la nuova quarta stagione. L’abbiamo citata già più volte, e anche la porta che si trova nella zona della miniera salina di Verdansk ora non è più un grave pericolo per tutti i giocatori che si dovessero avvicinare troppo alle sue grinfie.

In una recente intervista concessa alla redazione di VGC, Il direttore creativo di Raven Software, Amos Hodge, ha spiegato come è lo studio a decidere quali armi di Call of Duty Warzone devono essere sistemate e con quali tempistiche. “Abbiamo dei dati, quindi sappiamo quanti giocatori stanno usando ogni arma e vediamo cosa i giocatori mettono nei loro kit di equipaggiamento. Raccogliamo quei dati e quando notiamo che una certa percentuale di giocatori usano le stesse armi, allora riteniamo che ci sia qualcosa fuori controllo che va sistemato“.

Con la costanza con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, è probabile che diversi equilibri vengano sconvolti dai nuovi contenuti. Senza parlare dei bug, sempre molto presenti da quando il battle royale di COD ha debuttato sul mercato. Per questo, aspettiamoci nuove correzioni da parte del team di sviluppo.