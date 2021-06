Call of Duty Warzone: tutte le novità della Stagione 4

Oggi, Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, sono lieti di dare il benvenuto all’attesissima Stagione 4. Già presentata con un breve trailer durante L’E3 2021, la nuova season promette diversi e drastici cambiamenti. Partiamo subito con alcuni satelliti sparsi qua e là in Verdansk, utili per trovare equipaggiamento aggiunto o riparo nelle situazioni più concitate. Aggiunto anche un nuovo mezzo di trasporto, la moto, estremamente veloce ma facile da distruggere.

L’aggiunta più misteriosa però riguarda le red doors, già viste nel filmato di presentazione della scorsa season, queste dovrebbe funzionare come sorta di teletrasporto. Proprio in questi minuti, il sito web ufficiale di Call of Duty Warzone ha rivelato il cambiamento delle modalità, come avviene ormai da diverso tempo.

Aggiunto “Mini Trio” in BR

Aggiunto Quartetti in Malloppo

Rimosso Blood Money Quads

Rimosso Coppie in Rebirth Island

Rimane Quartetti in Rebirth Island

Pianificato un nuovo evento a tempo limitato nel quale dovremo trovare e proteggere le nuove stazioni “sat-link” triangolando la posizione di un satellite in caduta libera su Verdansk. Saremo chiamati a saccheggiare i satelliti per ottenere premi esclusivi e ricompense in denaro. Completando tutte le sfide riceverete un progetto di un’arma secondaria. Tornerà inoltre la modalità rinascita, dove combatteremo in una Verdansk più ristretta. Come con Rebirth Island anche in questo caso potremo respawnare all’infinito, assenza del Gulag e una lobby con capienza fino ad un massimo di 45 operatori.

Per quanto riguarda invece la mappa di gioco vi abbiamo già parlato delle red doors, sicuramente da studiare in modo più approfondito. La torre di Downtown sarà in manutenzione, nuovo Gulag che riprende la mappa di Hijacked e tanto altro ancora. Ovviamente, immancabile, la presenza di un nuovo Battle Pass con tanti premi che vi invitiamo a controllare in game. Insomma, Call of Duty Warzone sembra avere le idee chiare in testa e probabilmente questa Stagione 4 potrebbe essere quella che cambierà le regole del battle royale in generale.