Call of Duty: Warzone, scoperto un glitch che rende invincibili

Su Call of Duty: Warzone, il battle royale di Infinity Ward e Activision, è stato scoperto un glitch che rende invincibili e invulnerabili alcuni giocatori. Questo errore di gioco sta creando diverse problematiche nelle partite online, generando malcontento tra la community e diverse lamentele nei forum ufficiali. La situazione è presente su tutte le piattaforme, Xbox One, PlayStation 4 e PC, anche a causa della sua natura cross-platform.

Il problema è molto grave, visto che è stato segnalato da diverse persone e sta diventando, sfortunatamente, molto diffuso. L’utente su Reddit RaviVora e il suo team, hanno registrato un filmato in cui mostrano nel dettaglio la problematica, nella speranza che venga diffusa da più persone e segnalata e venga subito allertata dal team americano Infinity Ward che si occupa dello sviluppo del gioco e delle sue criticità.

Non si è ancora capito esattamente da dove provenga questo glitch, ma può essere una naturale evoluzione di quello che abbiamo visto a marzo – poi risolto – che rendeva intere squadre letteralmente immortali, con partite vinte facilmente e frustrazione generale abbastanza elevata. In questo caso il glitch colpisce solamente qualche giocatore e senza nemmeno sapere come, visto che sembra casuale e non “azionato” in qualche modo particolare.

Infinity Ward ora deve correre ai ripari, poiché se questa problematica dovesse diffondersi, potrebbe rendere Call of Duty Warzone ingiocabile, spingendo i giocatori ad abbandonare il noto battle royale per concentrarsi su altri titoli, magari concorrenti.

A voi è capitato? Vi sono successe cose particolari all’interno di Warzone? Come sempre vi terremo aggiornati qualora ci fossero novità in merito alla questione, nella speranza che il tutto si risolve presto e senza altre lamentele. Considerate che i glitch nei videogiochi multiplayer sono all’ordine del giorno, tuttavia quando capitano in maniera così casuale diventa davvero molto difficili individuarli e sistemarli subito.