Call of Duty Warzone: uno youtuber ci ha giocato utilizzando solo un volante

Nonostante sia sul mercato da solamente poco più di un mese Call of Duty Warzone si è già rivelato un successo incredibile, raggiungendo e superando in questo relativamente ridotto lasso di tempo l’incredibile quota di 50 milioni di giocatori. Come poi solitamente accade in queste situazioni, all’incredibile esplosione mediatica di un videogioco si accompagnano spesso e volentieri diverse “imprese” da parte di youtuber e giocatori vari, in modo tale da capitalizzare il momento fortunato del titolo.

Il celebre youtuber Noel Miller ha però deciso questa volta di superarsi, riuscendo nientepopodimeno che a giocare una partita in Call of Duty Warzone utilizzando solamente un volante. Un’impresa certamente fine a se stessa, ma anche decisamente memorabile. Potete osservare qualche sequenza della partita in questione comodamente qui sotto.

L’utilizzo di un volante al posto di un controller o della celebre accoppiata mouse o tastiera ha ovviamente portato non pochi problemi allo youtuber in un titolo frenetico come Call of Duty Warzone. Il principale, ovviamente, si è rivelato essere quello relativo all’impossibilità di muovere la visuale, essendo i gamepad classici dotati di due analogici rispetto al singolo volante. Nonostante tali limitazioni Noel Miller è però riuscito addirittura ad aggiudicarsi diversi scontri, emergendo vincitore da qualche 1 vs 1. La situazione si è fatta poi decisamente migliore nella guida dei vari veicoli, dove il noto youtuber ha potuto sfruttare al massimo il proprio volante.

Che ne pensate di questa notizia, avete mai provato voi ad utilizzare qualche sistema di controllo atipico in qualche videogioco? Secondo voi quali sono le maggiori difficoltà che potreste riscontrare? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia!