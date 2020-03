Captain Tsubasa Rise of New Champions, svelata la nazionale della Germania e un personaggio inedito

Tra i titoli più interessanti svelati negli ultimi mesi per gli appassionati di anime e manga possiamo annoverare sicuramente anche Captain Tsubasa Rise of New Champions, titolo ispirato alla saga conosciuta in Italia come Holly & Benji. Per cercare di ingannare l’attesa che ancora ci separa dall’opera Bandai Namco, il publisher del titolo, ha recentemente svelato nuove informazioni sull’opera, compreso un inedito personaggio.

Sulle pagine dell’ultimo numero della celeberrima rivista Weekly Jump è infatti stata svelata la nazionale della Germania, che sarà quindi ben presente all’interno di Captain Tsubasa Rise of New Champions.

Tra i giocatori che saranno presenti troviamo:

Karl Heinz Schneider, il capitano della nazionale tedesca conosciuto anche con l’altisonante nome “il giovane imperatore tedesco”.

il capitano della nazionale tedesca conosciuto anche con l’altisonante nome “il giovane imperatore tedesco”. Cornelius Heine, il personaggio inedito di cui vi parlavamo poco fa, centrocampista che supporta Schneider ed è dotato della tecnica conosciuta come Youkai.

il personaggio inedito di cui vi parlavamo poco fa, centrocampista che supporta Schneider ed è dotato della tecnica conosciuta come Youkai. Deuter Muller, portiere con una difesa ferrea, in grado di utilizzare il suo possente corpo e la sua incredibile potenza per difendere la propria porta.

Tre personaggi ed una nazionale che vanno quindi ad arricchire un titolo che, come riporta la nostra anteprima: “offrirà un’esperienza di calcio densa di azione, con uno stile grafico cell-shading (in modo da raffigurare i personaggi in maniera ancor più fedele), inquadrature spettacolari, un comparto sonoro fedelissimo e tutte le caratteristiche che rendono ancora oggi l’anime un capolavoro amato da tutti. Arricchito dalla possibilità di utilizzare tutte le tecniche speciali e le combinazioni conosciute dai calciatori più celebri della serie.”

Captain Tsubasa Rise of New Champions non ha purtroppo ancora una data di lancio ufficiale, ma è attualmente atteso per il 2020 su PC, PS4 e Nintendo Switch.