Castlevania Grimoire of Souls, arriva il primo trailer in inglese

Castlevania Grimoire of Souls ha un nuovo trailer in inglese che mostra personaggi e modalità di gioco sia in singolo che in multiplayer.

Tra le tante serie di videogiochi di proprietà di Konami, quella dedicata ai Belmont e alla famiglia di Dracula è in condizioni leggermente migliori delle altre. Castlevania Grimoire of Souls è infatti un gioco inedito della serie. Non si tratta di un capitolo principale naturalmente (considerata la politica della software house degli ultimi anni) ma di un gioco sviluppato per smartphone che recupera personaggi e ambientazioni dei titoli più famosi.

Dopo il trailer di presentazione giapponese, il gioco adesso ne ha anche uno in lingua inglese che ne illustra le varie caratteristiche. Innanzitutto vengono mostrati i personaggi giocabili, tutte figure storiche della serie come Alucard, Simon Belmont, Maria, Shanoa e Charlotte. Poi le varie modalità di gioco, quella dedicata alla storia (vengono mostrati i dialoghi tra i personaggi), quella cooperativa per due giocatori e la Bounty Hunt, modalità sempre multiplayer ma che richiede di sconfiggere un certo numero di nemici in un determinato periodo di tempo.

Per quanto Castlevania Grimoire of Souls possa considerarsi un gioco nuovo, il titolo riutilizza ambientazioni e nemici dei vari capitoli aggiornandoli graficamente (è facile riconoscere nel video asset da Symphony of the Night). Come dicevamo prima, la serie ha avuto un futuro un po’ più fortunato rispetto ad altre come Silent Hill per la quale Konami si è limitata a rilasciare pachinko e slot machine dopo una collection HD non proprio convincente arrivata su console.

Inoltre recentemente Konami ha anche rilasciato su Steam una collection con titoli 8 e 16 bit di Castlevania. Grimoire of Souls è sviluppato per i due sistemi operativi iOS e Android e ha già avuto un soft launch sull’App Store e il Google Store canadesi. Al momento manca una data di uscita però per quanto riguarda il rilascio anche sugli altri mercati. Ai fan della serie non resta dunque che attendere.