Il ritorno in via ufficiale della saga di Silent Hill con più progetti in sviluppo ha stuzzicato prepotentemente i fan di questa storica serie di Konami, ma la compagnia nipponica ha dalla propria parte molte altre IP molto importanti e amate, che ora più che mai potrebbero tornare per realizzare i desideri dei fan. Si è chiacchierato molto del prossimo futuro di Konami, e ora è stata la stessa compagnia ad aprire le porte al ritorno di un’altra delle proprie saghe più popolari, quella di Castlevania.

La serie gotica horror è già tornata sulle piattaforme da gaming di ultima generazione, ma solamente con collection di vecchi capitoli. La compagnia nipponica conosce benissimo i desideri degli appassionati di Castlevania, e a dimostrarcelo è stato Tsutomu Taniguchi, assistant producer di Konami, il quale ha preso parte proprio di recente a un’intervista rilasciata alla redazione di IGN USA.

L’intervista è arrivata in un periodo molto importante per Castlevania, ovvero a ridosso del lancio del nuovo DLC a tema per il rogue like di successo Dead Cells. In questa occasione Taniguchi ha tenuto a sottolineare quanto Konami si sia impegnata a riportare i vecchi capitoli della serie horror gotica su diverse piattaforme, ma le dichiarazioni non si sono fermate al passato. “Sappiamo che i nostri fan vogliono sempre di più, e anche noi, quindi l’opportunità di avere questo fantastico crossover con Dead Cells era impossibile da perdere”.

Taniguchi, inoltre, ha rivelato che Konami è motivata dai fan di Castevania al momento, tutto grazie al grande amore ed entusiasmo dimostrato dai giocatori verso il franchise. Insomma, dopo i rumor su un possibile ritorno della serie, anche la stessa Konami sembra interessata a riportare in auge le proprie IP più importanti non solo tramite riedizioni di vecchi giochi, ma anche con qualcosa di nuovo. Al momento, però, siamo ancora nel campo delle supposizioni, e non ci resta che attendere annunci ufficiali.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.