Cinque giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (16 - 22 dicembre)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Per celebrare il 25° anniversario di Soul Reaver, è stata rilasciata una delle remastered più attese dai giocatori di tutto il mondo. I primi due capitoli di Soul Reaver, difatti, sono stati rimessi parzialmente a lucido, in maniera tale da lasciare inalterate le atmosfere di quello storico periodo videoludico, ma riuscire al contempo a rendere meno farraginoso il gameplay.

I due action sono ancora oggi due pietre miliari della storia del videogioco, capaci di divertire, sorprendere e risultare al contempo molto attuali. Su Steam Deck la raccolta gira divinamente e, considerando che il comparto grafico non è stato alterato eccessivamente, l'handheld di Valve si rivela uno dei metodi migliori per fruire di questi due classici (che al momento costano poco più di 20€ su Instant Gaming) senza tempo.

Braid Anniversary Edition

Braid fu un puzzle/platform particolarmente emblematico quando uscì nel 2008. Un mix di platform e puzzle ambientali interamente basati sulla gestione del tempo che richiedeva, e richiede tutt'ora, di scervellarsi a dovere per risolvere gli enigmi più complessi.

Braid, però, non è solo questo. Il titolo, difatti, ha una storia molto toccante, capace di offrire uno dei migliori plot twist dell'epoca, e un comparto artistico davvero ispirato che, nella recente Anniversary Eidtion, è stato rimesso a nuovo in maniera impeccabile. Insomma, per meno di 5€ su Instant Gaming è davvero un acquisto imprescindibile per tutti.

Dead Island 2

ci sono voluti oltre dieci anni per veder arrivare questo seguito, e oltre un anno per farlo uscire su Steam, ma al netto della lunga attesa, l'opera di Dambuster Studios è un concentrato di follia, gore e situazioni al limite del demenziale. In una Los Angeles ricolam di zombi, e di personaggi fuori di testa, vi ritorverete a sfruttare qualsiasi cosa per eliminare i non morti nelle maniere più eclettiche e fantasiose.

Su Steam Deck, grazie a un certosino lavoro di ottimizzazione, il titolo gira tra i 50 e i 60 FPS, garantendo un'esperienza fluida dall'inizio alla fine. Se a questo si aggiungono le decine di ore di gioco offerte dalla Ultimate Edition (in vendita a poco meno di 30€ su Instant Gaming), viene da se che avete trovato il vostro "gioco delle feste".

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Uno dei titoli di lancio di PS5, uscito su PC un annetto dopo, si rivela essere anche uno degli open world migliori per il periodo natalizio. Controllando il giovane Miles Morales, in procinto di apprendere come diventare un degno Uomo Ragno, vivrete un'avventura disimpegnata in una New York innevata e ricca di "spirito natalizio".

Su Steam Deck, grazie all'implementazione del FSR, il gioco gira divinamente e con un frame rate davvero impressionante, se a questo ci aggiungete che si tratta di un action-game/open world disimpegnato e perfettamente confezionato (e che su Instant Gaming ora costa poco meno di 18€), viene da se che se non lo avevate mai provato per il suo prezzo elevato, ora avete l'occasione per farlo.

7 Days To Die

7 Days to Die è nato come un gioco survival/horror finanziato da una lunga campagna di Early Access. Una volta riuscito a raggiungere il suo obbiettivo, si è fatto strada come un prodotto completo e raffinato dove il giocatore deve sopravvivere non solo agli zombi, e agli umani che popolano questo scenario post-apocalittico, ma anche alla vita. Si dovrà trovare cibo, acqua, riparo e tutto il necessario per poter sopravvivere in un mondo che, mai come con questo titolo, riesce a restituire le atmosfere del celebre The Walking Dead.

7 Days To Die gira molto bene su Steam Deck, al netto di un consumo forse eccessivo della batteria, riservando un'esperienza perfetta per lunghe maratone sotto le coperte, o per piccole partitelle mordi e fuggi a caccia di risorse per poter continuare la propria lotta per la sopravvivenza. Insomma se siete fan del genere, e non lo avete mai provato, per 15€ su Instang Gaming vi consigliamo fortemente di dargli una possibilità.