COD Modern Warfare: leak svela i nomi delle aree della mappa Battle Royale?

COD Modern Warfare è stato protagonista di un ottimo lancio, con un conseguente rinnamoramento da parte degli appassionati che si erano allontanati dopo gli ultimi capitoli del brand non sempre del tutto convincenti. In attesa del rilascio della modalità Battle Royale la stanno facendo da padroni rumor e le voci di corridoio che circolano regolarmente da diverse fonti.

I leak più recenti suggeriscono che le mappe della modalità Battle Royale di COD Modern Warfare accoglieranno fino a 200 giocatori contemporaneamente. Oltre a questo, nell’ultima ondata di informazioni trapelate in rete, troviamo non solo i nomi di ogni area presente sulla mappa, ma anche alcune particolari meccaniche di gameplay pensate dagli sviluppatori.

Questa è la lista delle possibili aree della modalità Battle Royale di COD Modern Warfare:

Airfield (Area)

Bank (Zona d’interesse)

Boneyard (Area)

Dam (Area)

Downtown (Area)

Fire Station (Zona d’interesse)

Gas Station (Zona d’interesse)

Gulag (Area)

Gun Store (Zona d’interesse)

Hospital (Area)

Layover (Area)

Lumber (Area)

Overgrown (Area)

Pharmacy (Zona d’interesse)

Police Station (Zona d’interesse)

Port (Area)

Quarry (Area)

Storage Town (Area)

Supercenter (Area)

Trainyard (Area)

TV Station (Area)

Oltre alle aree, il leak ha svelato diverse novità di gameplay e qualche aggiunta extra come le missioni; sfide bonus che possono essere attivate una per volta per tutta la squadra. Inoltre sembra che il team di sviluppo abbia intenzione di introdurre una nuova meccanica di gioco che prende il nome di Plunder e servirà ad ottenere oggetti esclusivi per la personalizzazione del personaggio. Tra le altre novità troviamo la presenza di tre diverse modalità di gioco: Singolo, Coppia e Squadra, killstreak e perk.

Per il momento ne Infinity Ward e nemmeno Activision hanno confermato nulla di tutto ciò, ma secondo precedenti rumor la modalità Battle Royale in COD Modern Warfare non arriverà prima dell’anno prossimo. Cosa pensate di questi ultimi leak? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.