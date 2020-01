COD Modern Warfare giocato con i Bongos di Donkey Kong, ecco il video

Meglio i controller o la combinazione mouse/tastiera? I giocatori non riusciranno mai a trovare un accordo su questo eterno quesito, ma uno YouTuber, tale Super Louis 64, ha deciso di stupire tutti: il miglior device di input? I Bongos di Donky Kong. Il creativo ha quindi deciso mettersi alla prova all’interno del recente COD Modern Warfare di Activision e Infinity Ward.

Super Louis 64 non è nuovo a questo tipo di sfide: il giocatore ha infatti completato Halo 3 con una chitarra di Guitar Hero e Halo Reach con (non scherziamo) delle banane. Potreste pensare che il suo tentativo non sia andato a buon fine, vista la complessità dei controlli di uno sparatutto in prima persona, ma il risultato è sorprendentemente positivo. Potete vederlo voi stessi nel video qui sotto.

Bisogna inoltre sottolineare che, a causa della mod scelta per utilizzare i Bongos di Donkey Kong, il giocatore non poteva ricaricare, scattare, utilizzare il mirino o cambiare arma: di certo le premesse non erano positive, eppure Super Louis 64 è riuscito a giocare dignitosamente.

Non è il primo giocatore che utilizza i Bongos di Donkey Kong in un gioco: i Bongos sono stati utilizzati anche da Basically Homeless, chiamato da molti anche Mr. Hummus. Quest’ultimo, inoltre, aveva anche inserito una serie di effetti sonori presi dal gioco Nintendo.

Se quindi pensate che COD Modern Warfare sia un gioco complesso e affrontarlo con i controller è impossibile, ricordate che il vostro avversario potrebbe star usando dei bongos o delle banane. Il mondo dei videogiochi è bello anche perché è vario. Molto vario.