COD Modern Warfare: Stagione 1 estesa, ecco i dettagli

COD Modern Warfare, il più recente capitolo della serie Call of Duty sviluppato da Activision e Infinity Ward, è arrivato lo scorso autunno convincendo un po’ tutti. Questa sorta di remake-reboot-seguito ha ripreso lo stile realistico tanto amato dai fan e ha messo da parte ogni elemento futuristico, ottenendo un ampio consenso. Come sempre, il piatto forte è stata la modalità multigiocatore, in particolar modo quella competitiva, che ha anche abbandonato il classico Season Pass con DLC a pagamento in favore di una struttura da game as a service, con “Pass Battaglia” a pagamento che però includono solo contenuti cosmetici.

Attualmente è in corso la Stagione 1 di COD Modern Warfare che si sarebbe dovuta concludere a breve. Gli sviluppatori hanno però deciso di allungarla di qualche altra settimana, come segnalato tramite il loro sito ufficiale.

Vediamo il loro messaggio, in traduzione: “Nel corso delle prossime settimane, un nuovo insieme di oggetti e sfide saranno rese disponibili, inclusa una nuova Challenge in-game per guadagnare una nuova arma, più modalità di gioco remixate, nuove playlist e più novità per il negozio da scoprire. Per fare spazio a tutte queste attività, abbiamo deciso di estendere solo una volta la Stagione 1, che ora finirà l’11 febbraio. Durante questo periodo, ci saranno doppi XP, doppi XP armi, e doppia progressione per aiutarvi a completare i vostri livelli e ranghi e prepararvi a un’eccitante Stagione 2.”

La Stagione 1 durerà quindi ancora un mese circa e proporrà molti contenuti. I fan di COD Modern Warfare saranno per certo contenti di poter salire di grado con il proprio Pass, per ottenere tutte le ricompense.