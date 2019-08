Code Vein, il producer Keita Iizuka ci racconta il gioco

Durante la Gamescom 2019 abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Keita Iizuka di Bandai Namco, producer di Code Vein.

Settembre sarà un mese pieno di titoli molto attesi e interessanti, non solo certezze, ma anche nuove proprietà intellettuali che meritano senz’altro di essere prese in considerazione. Una di queste nuove IP è Code Vein di Bandai Namco che abbiamo avuto modo di provare sia all’E3 2019 sia a Gamescom 2019, oltre a questo abbiamo avuto l’opportunità di scambiare due parole attraverso un intervista con Keita Iizuka, producer del gioco.

Intervista a Keita Iizuka, producer di Code Vein

Tom’s Hardware/Game Division: quanta enfasi è stata data alla storia? Code Vein vuole essere il primo capitolo di una nuova saga?

Keita Iizuka: abbiamo lavorato molto sulla storia del gioco, approfondendo i caratteri di ogni singolo personaggio, in maniera tale da riuscire ad avere un rapporto umano con ognuno di loro. Insomma, la trama è parte fondamentale dell’esperienza.

Tom’s Hardware/Game Division: quanto può essere lunga la storia, escludendo secondarie e boss opzionali?

Keita Iizuka: la durata può certamente variare, ma penso che attualmente si può finire tra le 30 e le 40 ore, tuttavia può divenire più lunga se si completano i dungeon e tutte le parti facoltative.

Tom’s Hardware/Game Division: ci saranno dei miglioramenti per console mid gen come Xbox One X e PlayStation 4 Pro?

Keita Iizuka: si, assolutamente. Entrambe le versioni riceveranno un upgrade che punterà a migliorare il frame-rate. Su PC, invece, sarà tutto liberamene sbloccato.

Tom’s Hardware/Game Division: i giocatori che non hanno mai giocato a un tipo di titolo simile, si troveranno in difficoltà ad approcciarlo?

Keita Iizuka: il gioco è difficile, questo non lo nascondiamo. Ma noi confidiamo che il suo stile e il mondo che offre possano essere apprezzati da qualunque giocatore, anche quelli che magari non apprezzano particolarmente questo tipo di giochi. Oltre a questo, siamo fiduciosi sul fatto che la community trovi una sfida nel nostro gioco, nel provare a ripetere più volte un determinato punto per superarlo.

Tom’s Hardware/Game Division: ci sarà il new game plus?

Keita Iizuka: si, una volta finito il gioco si potrà ricominciare con nemici più forti e armi più potenti da trovare.

Tom’s Hardware/Game Division: avete piani per una versione Switch in futuro?

Keita Iizuka: attualmente ci stiamo concentrando su Xbox One, PS4 e PC, non abbiamo ancora pensato a una versione Nintendo Switch.

Tom’s Hardware/Game Division: che cosa ci può dire sulla varietà di armi e oggetti da utilizzare?

Keita Iizuka: abbiamo tantissima varietà di armi da poter utilizzare nel gioco come baionette, spade, lance, martelli. Ognuna di queste può essere poi successivamente potenziata tramite i Gift del proprio codice del sangue. Questi non possono essere adattati a tutte le armi indistintamente, ma avranno un predefinito focus a seconda dell’arma applicabile. I giocatori si divertiranno a scegliere la propria arma preferita.

Tom’s Hardware/Game Division: sappiamo che questo sistema Gift è molto importante per le meccaniche di gioco. Come funziona esattamente?

Keita Iizuka: Code Vein è un gioco a tema vampiri e di conseguenza ci sono dei riferimenti, come i codici del sangue che in breve possono essere definiti come la classe del vostro personaggio. I Gift vengono legati a questi codici, devono essere padroneggiati e migliorati. La cosa fantastica è che in Code Vein si può cambiare al volo la classe e di conseguenza i Gift.

Tom’s Hardware/Game Division: avete lavorato veramente tanto sull’estetica dei boss. Ce ne saranno tanti all’interno del gioco?

Keita Iizuka: i boss sono tutti riconoscibili e ben differenziati tra loro e come hai detto te abbiamo veramente lavorato molto sull’estetica. Ci saranno parecchi boss da affrontare durante l’avventura!

Tom’s Hardware/Game Division: grazie per il tempo che ci avete concesso!

Code Vein arriverà il 27 settembre 2019 per Xbox One, PS4 e PC. La sua estetica e il suo originale sistema di combattimento promette di regalare agli appassionati del genere Action-RPG diverse ore di gioco.