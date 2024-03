Disney Classic Games Collection: 3 giochi Nintendo Switch al MINIMO STORICO! (20€)

Per i nostalgici dei grandi classici Disney, Amazon oggi propone un'offerta incredibile: Classic Games Collection di Disney per Nintendo Switch è disponibile a soli 19,99€ anziché 34,99€, con uno sconto del 43%! In questa collezione troverete i giochi di Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla. Non perdete l'occasione di rivivere le vostre avventure preferite in una qualità mai vista prima e aggiungere questi giochi per Nintendo Switch alla vostra collezione.

Classic Games Collection di Disney per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarla?

La raccolta di giochi Disney è un'autentica chicca per chi desidera immergersi nella nostalgia dell'era dei 16 bit. Offrendo entrambe le versioni originali di Aladdin per Super NES e Sega Mega Drive, questa collezione presenta una grafica migliorata e funzionalità moderne, regalando un'esperienza di gioco nostalgica ma al passo con i tempi. Inoltre, la funzione rewind-game permette di superare agevolmente i momenti più ostici del gioco, evitando frustrazioni e consentendo di godersi appieno l'avventura.

Questa raccolta Disney per Nintendo Switch rappresenta un'autentica oasi di divertimento nella comodità del vostro salotto. Perfetta per i fan di lunga data e per i nuovi giocatori, offre contenuti esclusivi e funzionalità migliorate che assicurano ore di intrattenimento familiare o personale. Rivivrete le avventure più iconiche dei personaggi Disney, con la possibilità di giocare sia da soli che in compagnia.

Offerta ad un prezzo scontatissimo di 19,98€, considerato il costo originale di 34,99€, questa collazione rappresenta un'occasione eccezionale per rivivere le emozioni di tre dei più amati classici Disney.

Vedi offerta su Amazon