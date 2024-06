Conor McGregor diventa un bersaglio per l'Agente 47 in Hitman

IO Interactive ha ufficialmente lanciato una nuova missione che vede protagonista l'ex campione UFC, Conor McGregor. Con un ruolo decisamente particolare nella trilogia di di Hitman: World of Assassination (acquistabile su Amazon), l'atleta interpreterà infatti The Disruptor, un temuto lottatore milionario i cui affari hanno scatenato una violenta rivalità con il CEO di un'importante azienda tecnologica.

La notizia è stata rivelata con un trailer, annunciando che McGregor sarà il nuovo Bersaglio Elusivo del gioco. Questa espansione, chiamata The Disruptor, sarà accessibile per un mese, fino al 29 luglio, offrendo ai giocatori la possibilità unica di eliminare questo temibile avversario.

Conor McGregor ha commentato: "L'era del Disruptor è arrivata! Mi sono divertito molto nel creare e interpretare questo personaggio. Non vedo l'ora di vedere i giocatori affrontare questa dura battaglia." Anche Hakan Abrak, CEO di IO Interactive, ha condiviso il suo entusiasmo per questa iniziativa. "Introdurre Conor nel gioco è un'emozione incredibile. Questa nuova missione rappresenta l'unione perfetta tra il dinamismo di McGregor e l'essenza strategica di Hitman.", ha affermato.

La missione porterà i giocatori sull'isola di Sgail, dove avrà luogo una riunione segreta della Ark Society. Durante l'evento, McGregor, nei panni del Distruttore, si troverà a combattere contro Tim Quinn, CEO appassionato di sport da combattimento. La strategia sarà fondamentale, perché l'Agente 47 è stato incaricato di intervenire prima che la sfida possa danneggiare ulteriormente la reputazione aziendale.

sarà accessibile per un mese, fino al 29 luglio

I fan di Hitman potranno accedere a questa missione entusiasmante gratuitamente oppure decidere di acquistare il DLC The Disruptor al prezzo di 4,99€, che permetterà di mantenere l'incarico disponibile permanentemente nel gioco. Un'opportunità imperdibile per gli amanti del franchise e per i seguiti dell'iconico atleta Conor McGregor.