Coronavirus e Plague Inc., la nuova modalità permetterà di combattere la pandemia

Dopo il recente record di vendite in Cina, il famossissimo titolo Plague Inc. sviluppato da Ndemic Creations si aggiornerà con una nuovissima modalità che questa volta permetterà di salvare il pianeta dalla pandemia di Coronavirus. Si tratta insomma, di una vera è propria novità all’insegna della guarigione e che non vedrà più occuparci solo della diffusione e della distruzione come solitamente richiede il gioco.

Come tutti ben sappiamo, l’obiettivo di questo titolo è quello di eliminare l’intera popolazione mondiale, utilizzando come arma un’epidemia da far crescere rapidamente su larga scala prima che venga trovata una cura. Prima di iniziare una nuova partita, dovremo scegliere quale tipo di arma biologica utilizzare tra virus, funghi e tanto altro ancora.

Vista la situazione attuale relativa al diffondersi del Coronavirus, il team di sviluppo ha deciso di introdurre questa nuova modalità totalmente opposta visto la natura diabolica del titolo. I giocatori saranno quindi chiamati a salvare il pianeta dalla pandemia prima che questa si diffondi ovunque portando morte e distruzione. In questa nuova modalità, si potranno vestire i panni dei vari governi mondiali che dovranno affrontare e gestire l’emergenza medica rafforzando i sistemi sanitari. Inoltre, i giocatori potranno assumere varie decisioni da impartire alla popolazione: dai primi obblighi legati ai distanziamenti sociali fino ai lockdown totali della nazione.

Ndemic Creation ha inoltre spiegato che per la realizzazione di questa modalità sta collaborando direttamente con organismi internazionali come l’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), Global Outbreak Alert and Response Network e tanti altri. Inizialmente è stata l’OMS ha fornire i primi consigli agli sviluppatori, illustrando anche in maniera realistica i contenuti e le mosse che i giocatori dovranno intraprendere in gioco ma soprattutto nella vita reale per tenersi alla larga dal contagio. In chiusura, vi segnaliamo che la nuova modalità di Plague Inc sarà introdotta tramite un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. E voi cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.