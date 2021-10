Cover Nintendo Switch, Lite e OLED | Le migliori del 2021

Che voi vogliate personalizzare la vostra console ibrida o semplicemente proteggere il dispositivo dagli urti in una maniera efficiente, questa guida all’acquisto delle migliori cover Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED farà sicuramente al caso vostro. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti disponibili sul mercato per proteggere la vostra console preferita in portabilità, personalizzare un po’ l’estetica dei Joy-Con rendendoli al contempo più protetti e, magari, anche più confortevoli per le vostre mani.

Qualunque sia lo scopo per cui state cercando una cover adatta alla vostra Nintendo Switch, in questa guida troverete soluzioni per i vostri interessi. Prima di consultare la lista che abbiamo preparato, fate anche un salto nella guida alle migliori custodie per Nintendo Switch, Lite e OLED, nella guida ai migliori Joy-Con alternativi e nella guida ai migliori accessori per Nintendo Switch.

Cover Nintendo Switch, le migliori

Skin Nintendo Switch

Perché ricorrere a vere e proprie cover per Nintendo Switch quando si può migliorare l’estetica della console con dei buoni adesivi o con un po’ di olio di gomito? Per questo motivo veniamo in vostro soccorso con delle bellissime Skin per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, disponibili come adesivi. Ecco tutto quello che vi occorre: adesivi con le grafiche che più vi piacciono, e una mano ferma in grado di applicare con precisione ogni centimetro! Un po’ di pazienza e darete un’aspetto innovativo alla vostra console.

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Lite Sakura di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Lite Galassia di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Lite Hello Kitty di DLseego

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Lite Pokémon di DLseego

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Notte Stellata di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Galassia Viola di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Triangoli di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Rosa Psichedelica di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch SNES di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Teschio di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Dragon Ball Z di Darnew

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Among Us di Darnew

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch SpongeBob di Darnew

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Naruto di Daenery

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Sailor Moon di DLSeego

» Clicca qui per acquistare Skin Nintendo Switch Zelda BOTW di DLSeego



Cover Nintendo Switch

Passiamo alle vere e proprie Cover per Nintendo Switch, coperture in silicone o in plastica che servono in primo luogo a proteggere la console degli urti, e in seconda battuta a personalizzare con estetiche gradevoli il vostro dispositivo. Alcune di queste hanno anche delle funzionalità in più, come una impugnatura migliorata e resa più ergonomica, oppure come un’apertura per estrarre i Joy-Con dalla console senza necessariamente togliere l’intera cover. Altre cover, ancora, sono in grado di adattarsi anche all’inserimento della console all’interno del dock. Fate solo attenzione alle cover che necessitano di cacciavite come alcune della linea eXtremeRate: siccome tali cover vanno a sostituire la scocca della Nintendo Switch, potrebbero danneggiare parti non coperte dalla garanzia.

» Clicca qui per acquistare Cover Comfort Grip di Orzly

» Clicca qui per acquistare Cover Protettiva Trasparente di HEYSTOP

» Clicca qui per acquistare Cover Protettiva Rosa + Viola di MoKo

» Clicca qui per acquistare Cover Separabile Galassia di PlayVital

» Clicca qui per acquistare Cover Completa Onda Giapponese di PlayVital

» Clicca qui per acquistare Cover Dockable con estrazione Joy-Con di Mumba

» Clicca qui per acquistare Cover TPU con Pellicola e Caps di HEYSTOP

» Clicca qui per acquistare Cover Rigida con colori sfumati di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Rigida SNES di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Rosa Gatto e Sakura con Kit Accessori di BRHE

» Clicca qui per acquistare Cover Rigida Cromature d’Oro di eXtremeRate



Cover Nintendo Switch Lite

Anche Nintendo Switch Lite ha le sue cover. Proprio come per la console madre, anche la sua variante disponibile esclusivamente in modalità portatile ha le più disparate cover che possono coprire anche più funzionalità al di fuori della protezione degli urti e della personalizzazione estetica. Date le dimensioni più contenute, alcune cover vengono anche vendute assieme a kit di accessori utilissimi come copri-analogici e protezioni in vetro per gli schermi.

» Clicca qui per acquistare Cover Comfort Grip Switch Lite di Orzly

» Clicca qui per acquistare Cover Trasparente Glitter Switch Lite di HEYSTOP

» Clicca qui per acquistare Cover TPU con Pellicola e Caps Switch Lite di HEYSTOP

» Clicca qui per acquistare Cover Trasparente + Kit Accessori Switch Lite di GeeRic

» Clicca qui per acquistare Cover Switch Lite con Impugnatura Ergonomica di YoRHa

» Clicca qui per acquistare Cover Colori Sfumati Switch Lite di MoKo

» Clicca qui per acquistare Cover Ibrida Switch Lite di Hori

» Clicca qui per acquistare Cover Pokémon Switch Lite di Hori

» Clicca qui per acquistare Cover Pikachu Switch Lite di Hori

» Clicca qui per acquistare Cover Animal Crossing Switch Lite di Hori

» Clicca qui per acquistare Cover Rigida Tinta Unita Switch Lite di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Rigida Colori Sfumati Switch Lite di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Protettiva Switch Lite con Kit Accessori di Orzly

Cover Nintendo Switch OLED

L’ultima arrivata in casa Nintendo è la Switch OLED, una console che pur mantenendo intatta l’architettura interna, ha alcune modifiche esteriori che rendono indispensabile la formazione di una nuova linea di cover adatte alle sue forme sinuose. Come per le sorelle minori, le cover per Nintendo Switch OLED possono avere diverse funzionalità aggiuntive, come una ergonomia migliorata o la possibilità di ospitare le cartucce di gioco sul retro.

» Clicca qui per acquistare Cover Switch OLED in Vetro Temperato di MoKo

» Clicca qui per acquistare Cover Switch OLED Silicone (No Dock) di OIVO

» Clicca qui per acquistare Cover Switch OLED Anti-Graffio di JETech

» Clicca qui per acquistare Cover Switch OLED Flessibile di Trepcrow

» Clicca qui per acquistare Cover Switch OLED Ergonomica (No Dock) di GTAplam

» Clicca qui per acquistare Cover Switch OLED Rigida con porta-cartucce di DLseego

Cover Joy-Con

Se volete solo personalizzare i vostri Joy-Con e non l’intera console, allora forse non è il caso di acquistare intere cover per Nintendo Switch ma solo quelle necessarie a coprire i controller caratteristici del dispositivo. Che siano in silicone o rigidi, anche le cover per Joy-Con possono avere un’ergonomia migliorata o possono essere venduti in bundle con accessori utili. Attenzione ad alcune soluzioni di eXtremeRate, equipaggiabili esclusivamente smontando la scocca originale dei dispositivi: la garanzia della console non copre queste modifiche, seguite alla lettera le istruzioni che vi danno i prodotti.

» Clicca qui per acquistare Cover Analogici Joy-Con Koala di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Analogici Joy-Con Greedy Ghost di GeekShare

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con a forma di Volante di PowerLead

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con Ergonomici Evidenziatore di EANLOLY

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con in silicone 8 in 1 di Perfect Part

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con NES di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con SNES di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con Game Boy di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con Legno di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con Fiamme Blu di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con Nebulosa di eXtremeRate

» Clicca qui per acquistare Cover Joy-Con Demoni di eXtremeRate

Come scegliere le migliori cover per Nintendo Switch

Materiali

Non c’è una formula magica sempre adatta per capire quale siano i materiali più resistenti agli urti della console, ma insomma l’importante è avere una cover per Nintendo Switch che riesca nella sua funzione. La scelta tra materiali più rigidi come la plastica o più malleabili come il silicone è più prerogativa delle vostre abitudini. Fate solo attenzione a quelle cover rigide di eXtremeRate che necessitano di installazione tramite cacciavite: vuol dire che vanno a sostituire la scocca originale della console e per questo potrebbero inibire la garanzia del dispositivo da eventuali guasti. Magari pensate a soluzioni del genere solo quando sapete che la garanzia della vostra console è già scaduta.

Funzionalità aggiuntive

Compito di una cover per Nintendo Switch è ovviamente proteggere la console dagli urti, ma la scelta di questo o quel prodotto non si basa solo su questo singolo elemento e sull’estetica: molte delle cover che vi abbiamo proposto hanno funzioni in più o sono vendute in bundle con kit di accessori utili. Pensate bene a cosa potrebbe farvi comodo prima di procedere con l’acquisto di una cover per Nintendo Switch.