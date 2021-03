Joy-Con alternativi, i migliori | Marzo 2021

Avete acquistato di recente un Nintendo Switch e avete bisogno di un paio di joy-con alternativi? Sappiate che non dovete per forza rivolgervi al mercato dei dispositivi prodotti ufficialmente da Nintendo, anche considerato che, nel corso degli anni che hanno caratterizzato finora il ciclo vitale della console, la casa madre con sede a Kyoto ha sempre prodotto gli stessi mini-controller per Switch, variandone solamente i colori e i motivi (ne esistono un’infinità differenti). Qualora, invece, desideriate avere accesso a funzionalità non presenti sui tradizionali joy-con, oppure desideriate magari risparmiare pagando meno un determinato accessorio (sacrificando magari qualche funzione che non utilizzate), l’unica soluzione è rivolgersi al mercato delle terze parti, e qui le possibilità di scelta sono molteplici.

Tra i joy-con personalizzati, infatti, potreste davvero trovare quel che fa al caso vostro, non solo in termini di funzionalità ma anche di ergonomia, dato che molti di essi sopperiscono alle ridotte dimensioni di quelli originali con una forma che meglio si adatta a chi ha mani grandi, migliorando in generale la presa sulla console. Nell’elenco che segue abbiamo inserito soluzioni il più variegate possibile: ogni prodotto, come facilmente intuibile già nelle immagini, ha le sue peculiarità e una propria identità che lo differenzia dagli altri. Prima di cominciare, se siete interessati ad altre guide a tema Switch, vi segnaliamo quella sulle migliori custodie, quella sui migliori accessori e quella sui giochi a 30 euro o meno disponibili per la console di Nintendo.

Joy-Con alternativi, i migliori

Hori Split Pad Pro

Il primo controller che vi proponiamo (in realtà una coppia) è l’Hori Split Pad Pro, una soluzione perfetta per risolvere la gran parte dei problemi di chi ama giocare spesso in modalità handheld. Si tratta di una coppia di controller specificatamente pensati per funzionare in questo modo, che rinunciano a svariate funzioni (per esempio, non possono essere utilizzati tramite tecnologia Bluetooth, staccati dalla console) per ottimizzarne altre: utilizzandoli potrete immediatamente percepire la differenza con i joy-con originali in termini di comodità. Da quel punto di vista sono un prodotto unico, o quasi, dal momento che esistono ben poche alternative altrettanto valide sul mercato.

Si tratta, nel complesso, di uno fra i migliori joy-con alternativi in commercio, dispositivo perfetto per essere affiancato a quelli standard, che, pur essendo più versatili, non riescono a eccellere sotto un aspetto in particolare come invece fa lo Split Pad Pro. Da menzionare, tra l’altro, la presenza di due pulsanti posteriori programmabili e di una funzione turbo su entrambi i lati. Positivo è anche il fatto che i due “mega controlleroni” di Hori si adattino senza problemi alla forma del dock di Switch, cosa che permette di inserire la console nella sua base per ricaricarla senza doverli necessariamente staccare. L’Hori Split Pad Pro è disponibile in ben sette colorazioni e varianti differenti, alcune delle quali brandizzate a tema Pokémon o Pac-Man.

Hori joy-con con D-Pad

Anche in questo caso parliamo di un prodotto di Hori, ovvero i joy-con alternativi realizzati dalla nota azienda produttrice di accessori per Switch. Anche questi, come lo Split Pad Pro, sono provvisti di licenza ufficiale da parte di Nintendo. La più grande differenza che contraddistingue i joy-con con D-Pad di Hori rispetto a quelli originali della casa di Kyoto sta nel D-Pad, che in questo caso è composto da una vera e propria croce direzionale invece di essere diviso in quattro pulsanti indipendenti. La sua presenza si traduce in un bel vantaggio per tutti gli appassionati di determinati generi di videogiochi, e in generale per tutte quelle persone che non sono necessariamente interessate a usare il joy-con sinistro come controller singolo, preferendo al contrario una migliore esperienza in modalità portatile.

I Joy-Con con D-Pad non dispongono di alcune funzioni avanzate come la connettività bluetooth, la vibrazione e l’accelerometro, ma hanno dalla loro il vantaggio di essere parecchio economici, costando circa la metà delle loro controparti ufficiali. Potete trovarli in diverse edizioni personalizzate, due delle quali dedicate a Mario e due a Pikachu, mentre l’ultima a The Legend of Zelda.

Controller Wireless Joy-Con PowerLead

Questa tipologia di joy-con sono fra i più popolari tra quelli personalizzati: venduti sotto diverse etichette a più riprese nel corso del tempo, si tratta concettualmente sempre dello stesso prodotto, che può variare nelle colorazioni e in qualche funzionalità secondaria. Ciò che rende maggiormente apprezzati questi joy-con alternativi è la loro capacità di unire portabilità e comodità: le dimensioni, infatti, sono piuttosto contenute (soprattutto in larghezza), ma l’ergonomia, grazie alla bombatura laterale e posteriore (che fa “sporgere” questi joy-con dal retro della console) è di primo livello.

Per quanto riguarda il comparto funzionalità, si tratta di dispositivi quasi “premium” come dotazione, grazie alla funzione turbo, alla macro (con un tasto su ogni joy-con) e alla presenza della vibrazione, del giroscopio e della connettività wireless. Entrambi i dispositivi sono inoltre dotati di una porta USB di tipo C, che permette la ricarica anche in maniera indipendente dalla console. Rispetto ai joy-con tradizionali, insomma, mancano solo HD Rumble e NFC, ma al vantaggio di un costo davvero contenuto: meno di 40 euro a coppia.

eXtremeRate Cover Joy-Con

E se vi dicessimo che con un po’ di impegno e gli attrezzi giusti potreste trasformare i joy-con che già avete in casa, rendendoli del colore che più vi pare e piace? E non stiamo parlando di semplici skin da appiccicarci sopra, ma di un vero e proprio kit che consente di sostituire interamente le plastiche esterne dei piccoli controller di Nintendo. Le soluzioni proposte in tal senso sono tantissime, e quelle di eXtremeRate sono indubbiamente fra le più variegate. Nella scelta avrete letteralmente di che sbizzarrirvi, con decine di possibilità differenti. In questo caso si tratta di modifiche che alla fine della fiera sono perlopiù estetiche (anche se esistono anche dei set con D-Pad incluso), ma che hanno alla base un ulteriore lato positivo: imparando a disassemblare i vostri joy-con, infatti, potreste anche mettervi al riparo da eventuali problemi di drifting, che da sempre affliggono i piccoli controller di Nintendo, sostituendo per conto vostro le levette analogiche!

Disclaimer importante, ma se avete letto fin qui l’avrete già capito: questi kit NON includono i joy-con, ma vi permettono di personalizzare i vostri!

