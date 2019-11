Crash Bandicoot: nuovo capitolo in arrivo nel 2020?

Dopo gli ottimi risultati ottenuti dalle riedizioni Crash Bandicoot N-Sane Trilogy e Crash Team Racing Nitro Fueled, sembra che Activision sia del tutto intenzionata a dare agli appassionati del marsupiale un capitolo nuovo di pacca. Oltre a questo rumor anche una nuova pubblicità di PlayStation potrebbe aver stuzzicato l’esistenza di un nuovo gioco di Crash Bandicoot.

Le prove più evidenti si posso trovare sotto forma di una strana maschera che appare nello spot “It’s Time to Play” di PlayStation. Le maschere che si rifanno alla cultura Tiki sono un pilastro della serie Crash Bandicoot sin dal primo capitolo datato 1996, ma questa maschera fluttuante presenta dei tratti completamente nuovi che non è mai stata vista prima d’ora in nessun capitolo di Crash.

Voci di corridoio affermano che il nuovo gioco si chiamerà Crash Bandicoot Worlds, e sarebbe già in sviluppo da qualche tempo negli studi di Vicarious Visions e Toys per Bob, già autori dei due Remake precedenti. Ma non è tutto, in questi giorni, sui bus del Regno Unito è visibile una nuova immagine pubblicitaria che ritrae un Crash Bandicoot diverso dal solito, caratterizzato da quello che sembra essere un nuovo design realizzato appositamente per un episodio inedito della serie.

Dopo il rilascio di tutti questi rumor si è espressa anche la nota insider Sabi, dichiarando sul proprio profilo Twitter, di aver ricevuto conferma da parte da una propria fonte che Activision sarebbe effettivamente al lavoro su un nuovo capitolo di Crash Bandicoot; aggiungendo inoltre tramite un successivo tweet: “Non posso smentire Crash Bandicoot Worlds, semplicemente so che non è quello di cui sto parlando”.

Per il momento Activision, non ha detto nulla, ma i rumor sembrano suggerire che l’annuncio del nuovo capitolo inedito di Crash Bandicoot sia imminente. I The Game Awards possono essere il palco giusto per presentare il gioco, dopo che già CTR Nitro-Fueled si era mostrato proprio durante la cerimonia dello scorso anno. Come prendereste l’annuncio di un nuovo gioco di Crash? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.