Il creatore di God of War è al lavoro su un gioco horror

Il creatore di God of War è al lavoro su di un nuovo titolo horror single player, con una narrazione nuova e fuori dagli schemi.

David Jaffe è definito uno dei migliori designer di videogiochi dell’industria. È riuscito non solo a creare e dirigere molti franchise importanti nel mondo videoludico come Twisted Metal e God of War, ma anche a lasciare un impatto decisivamente importante nel mondo dei videogame durante la sua carriera. Carriera che ultimamente non è più di gran successo come prima.

Dopo la creazione del gioco Drawn to Death, è stato costretto a dover chiudere il suo studio di sviluppo indipendente. Tuttavia, sembra che Jaffe non abbia ancora completato il proprio percorso lavorativo e che stia lavorando a un nuovo gioco horror single player. Jeffe non ha dato molte informazioni per quanto riguarda il suo nuovo lavoro, tranne che “tenterà qualcosa di nuovo” per quanto riguarda la narrazione dei giochi.

Attualmente il nuovo gioco horror sembra che sia solo un concept, dato che lui stesso non ha mostrato niente a nessuno e non ha ancora ricevuto dei finanziamenti. Jeffe pensa che nella nuova narrazione del gioco ci possa essere del potenziale e che potrebbe essere definita “la prossima grande novità”.

Il creatore però non sa se la sua nuova idea possa avere successo, ma molti si aspettano già da ora un grande titolo che potrebbe essere “il prossimo God of War”, viste le creazioni passate del designer. Se il nuovo gioco horror possa essere un successo o meno è ancora troppo presto per dirlo, ma è sicuramente interessante vedere un designer del suo calibro tornare a lavorare nel settore videoludico.

I fan dei suoi lavori saranno senza dubbio interessati a sapere di più sul nuovo gioco horror e alla nuova idea che proporrà il noto designer David Jaffe. Sicuramente dovrà passare ancora parecchio tempo prima di avere qualche altra notizia in più. L’unica cosa che consigliamo di fare è quella di rimanere sintonizzati sul nostro sito.