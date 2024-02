L'attesa per Final Fantasy VII Rebirth è finalmente quasi terminata: il 29 febbraio 2024 i giocatori potranno tornare nei panni di Cloud e dei suoi compagni, reduci della battaglia contro la Shinra e Sephirot. Se non vedete l'ora di immergervi nell'avventura che segnerà il destino del pianeta Midgar ma volete risparmiare sull'acquisto del gioco siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi elencheremo tutti gli store in cui potete acquistare Final Fantasy VII Rebirth al miglior prezzo.

Final Fantasy VII Rebirth, chi dovrebbe acquistarlo?

Final Fantasy VII Rebirth è un gioco imperdibile per tutti i fan del JRPG e per chi ama le avventure epiche e coinvolgenti oltre che, ovviamente, un must buy per coloro che hanno giocato e apprezzato Final Fantasy VII Remake, la prima parte di questa riedizione di uno dei capitoli più amati della serie. Questa nuova esperienza rappresenta, infatti, un'ulteriore reinterpretazione dell'universo di gioco di Final Fantasy VII, adattandolo ai tempi moderni e offrendo un gameplay all'avanguardia.

Nel corso dell'avventura vivrete una storia ricca di colpi di scena e di momenti emozionanti: il destino del pianeta Midgar è nelle vostre mani, e solo voi potete salvare il mondo dalla distruzione. Come? Affrontando nemici in battaglie frenetiche e strategiche grazie al nuovo sistema di combattimento che vi permetterà di utilizzare una varietà di abilità e magie per sconfiggere i vostri nemici.

Final Fantasy VII Rebirth, dove acquistarlo al miglior prezzo

Standard Edition

Steelbook Edition (esclusiva Amazon)

Deluxe Edition

Collector Edition