Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion lo puoi acquistare a META' PREZZO! (-50%)

Final Fantasy VII: Rebirth è finalmente disponibile e ha già attirato l'attenzione di molti giocatori, come evidenziato nella nostra recensione video. Tuttavia, per coloro che potrebbero non esserne a conoscenza, Amazon offre un'opportunità imperdibile di acquistare un capitolo fondamentale della saga di Final Fantasy VII a un prezzo molto conveniente di soli 19,97€. Si tratta della rimasterizzazione di Crisis Core Final Fantasy VII, il prequel originariamente pubblicato su PSP, che ora è disponibile anche per PS5 con il nome "Reunion". Questa edizione offre una nuova vita a un classico del gioco, come dettagliato nella nostra recensione.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa nuova versione del gioco rappresenta una rimasterizzazione di alta qualità di un capitolo che, nonostante la sua importanza nell'universo di FFVII, è stato spesso trascurato a causa della sua esclusività su PSP. È particolarmente consigliato non solo agli appassionati della serie Final Fantasy, ma anche agli amanti dei JRPG in generale, grazie alla sua attenta realizzazione.

Il gioco si concentra sul personaggio di Zack Fair e narra eventi cruciali che precedono il celebre "tradimento" di Sephiroth, oltre a delineare la successione tra Cloud e Zack, inserendosi nella trama del Final Fantasy VII originale.

Sebbene non sia strettamente necessario aver giocato al titolo originale per apprezzare Crisis Core (così come non è indispensabile aver giocato Crisis Core per immergersi nei titoli FFVII Remake e Rebirth), l'esperienza di gioco che offre è straordinaria. Lo stesso vale per la trama e i personaggi, che arricchiscono notevolmente la comprensione di Midgar e delle sue vicende. Considerando l'attuale prezzo di soli 19,97€, questa è un'opportunità davvero allettante

Vedi offerta su Amazon