Hyundai Kona EV cala di prezzo, con i nuovi incentivi la si potrà avere a meno di 30mila euro

Hyundai ha annunciato una revisione del listino della Kona elettrica, abbassando i prezzi per permettere agli acquirenti di accedere agli incentivi e portarsi a casa l'auto a partire da meno di 30.000 euro.

I tagli di prezzo vedono anche il debutto di due nuove batterie, una da 48,6 kWh e una da 64,8 kWh, che offrono rispettivamente fino a 380 km e 510 km di autonomia. La prima è abbinata a un motore 135 CV / 99 kW, mentre la seconda a uno 204 CV / 150 kW.

Si tratta di una mossa che rende la Kona EV particolarmente interessante e più accessibile, specialmente una volta che saranno approvati gli incentivi auto 2024. Questi incentivi, che arriveranno nei prossimi mesi, possono ridurre ulteriormente il prezzo anche di 13.750 euro, a patto di avere un'auto Euro 1 o Euro 2 da rottamare e di avere un ISEE sotto i 30.000 euro. Se poi si opta per un finanziamento con Hyundai si potrà beneficiare di ulteriori contributi aziendali, rendendo l'offerta ancora più allettante.

Hyundai

Per farvi un esempio, se si riuscirà a ottenere il massimo sconto da questi incentivi, sarà possibile acquistare Hyundai Kona Electric con 510 km di autonomia a soli 27.700 euro, o meno se si opta per il finanziamento appena citato.

Tra le novità c'è anche l'allestimento Exclusive, che si prefigge di offrire un pacchetto completo a un prezzo competitivo. Gli interni sono arricchiti da due schermi da 12,3 pollici – uno per il quadro strumenti digitale e l'altro per il display touch – integrati con sistema di navigazione, Android Auto ed Apple CarPlay. Si aggiungono comfort come la retrocamera, servizi connessi, aggiornamenti OTA, caricatore wireless per smartphone, varie porte USB-C, sistemi di climatizzazione automatici, accensione senza chiave e sensori di parcheggio. La dotazione si arricchisce di elementi di design quali vetri posteriori oscurati e sedute in pelle e tessuto.

Al top della gamma troviamo invece l'allestimento N Line, rivisitato con un design più aggressivo, con paraurti specifici, minigonne e cerchi da 19 pollici unici. Questo allestimento vuole soddisfare il gusto di chi ricerca un'estetica più dinamica, con interni arricchiti da sedili sportivi con il logo N Line e dettagli rossi a contrasto che si ritrovano anche sul volante e sul cruscotto. L'equipaggiamento di sicurezza viene esteso con funzionalità aggiuntive come il sensore per l’angolo cieco e il monitoraggio della retromarcia nei parcheggi. Questo modello, disponibile unicamente con la batteria da 64,8 kWh, ha un prezzo di partenza di 45.500 euro.