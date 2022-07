Sono passati solo pochi giorni da quando i ragazzi di Studio MDHR hanno rilasciato Cuphead The Delicious Last Course. Parliamo di uno dei DLC più attesi degli ultimi anni per uno dei videogiochi più acclamati della scorsa generazione. Ora che gli appassionati possono mettere le mani su nuove boss fight e una serie di novità molto interessanti, gli speedrunner sono già al lavoro per realizzare nuovi record sul popolarissimo gioco che si ispira ai prodotti animati degli anni ’30.

C’è chi, però, ha esagerato con l’originalità, e ha deciso di partire lettaralmente per un lungo e difficoltoso viaggio in compagnia di Cuphead. Un appassionato speedrunner, conosciuto sul web come ‘EazySpeedy’, ha deciso di realizzare una speedrun come non se ne sono mai viste prima d’ora. L’obbiettivo di questo ragazzo era quello di portare a termine l’opera targata Studio MDHR mentre si trovava intento a scalare una montagna nella vita reale.

Come possiamo vedere nel video pubblicato sul suo canale YouTube, questo speedrunner si è organizzato per bene per rendere realtà la sua folle idea. Dopo aver scaricato Cupehad sul proprio portatile, questo appassionato ha attaccato il PC allo zaino di un suo amico, dando al tutto qualche giro di nastro adesivo per far rimanere ben saldo il portatile. Fatto questo l’avventura ha preso il via, con il ragazzo che si è messo a giocare al popolarissimo gioco mentre scalava il Monte Mansfield, nello stato del Vermont.

Ovviamente era l’amico a dare le indicazioni sulla strada da seguire e dove mettere i piedi, dato che lo speedrunner non poteva distogliere lo sguardo dal gioco. Un modo molto originale per giocare a Cuphead, un gioco che già di per sé mette parecchio alla prova i giocatori e che in questa modalità diventa letteralmente una bella montagna da scalare.