Cyberpunk 2077: Bundle Xbox One X in edizione limitata in arrivo

Non vedete l’ora che esca Cyberpunk 2077? Per chi non dovesse ancora sapere di cosa si tratta, sará un action game in prima persona che vedrà all’interno del gioco delle meccaniche provenienti dai giochi di ruolo, dal genere fps e dagli stealth game. Il gioco vedrà un personaggio completamente personalizzabile dal giocatore, nella città californiana di Night City, ambientato nel 2077, vedrà una popolazione divisa in classi sociali e in continua rappresaglia per riuscire ad ottenere le parti di territorio che ancora non sono state occupate dalla Mega Corporations.

Per tutti quelli che non vedono l’ora che arrivi il 17 Settembre 2020 data in cui dovrebbe uscire Cyberpunk 2077, per poter avere tra le proprie mani questo nuovo titolo, questa mattina è trapelata l’informazione da Amazon Canada, che una console Xbox One X a tema Cyberpunk 2077, in edizione limitata, sarà disponibile prossimamente insieme al controller. Microsoft già all’inizio di questo pomeriggio aveva già fatto arrivare, sul sito web ufficiale di Xbox e sull’account Twitter, qualche informazione che doveva però essere ancora decodificata. Quando finalmente le immagini sono apparse chiare nella loro forma, hanno anche mostrato una data, quella del 20 Aprile.

Looks like a Cyberpunk 2077 Xbox bundle will be announced on April 20https://t.co/crwKri5tcd An Amazon Canada listing (I know, I know) shows a limited edition CP2077 controller pic.twitter.com/KEymYXNKjy — Nibel (@Nibellion) April 16, 2020

Osservando attentamente le immagini sgranate e piene di glitch, come molti fan hanno potuto osservare, possono essere visualizzati i contorni di quella che sembrerebbe essere una console Xbox One X abbinata ad un controller. Inoltre è stata anche diffusa l’immagine della console proveniente dall’utente Twitter Dudeman 1271 ma non è stato possibile trovare la fonte di provenienza di quest’ultima immagine, non abbiamo quindi idea di quale possa essere la sua origine.

Secondo quanto è stato dichiarato dalla divisione canadese di Amazon un controller wireless per Xbox One a tema Cyberpunk 2077, dovrebbe uscire il 4 Maggio 2020. Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi di questo 2020 e se sei tra i fan degli accessori a tema non potrai fare a meno di trovare il modo di procurarti questo bundle! E voi cosa ne pensate dell’arrivo di Cyberpunk 2077, vi piacerebbe essere tra i possessori di questa edizione limitata? Fateci sapere nei vostri commenti!