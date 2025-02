Elon Musk annuncia una software house di xAI per sviluppare giochi con l'IA

L'azienda xAI di Elon Musk ha annunciato la creazione di uno studio di sviluppo di videogiochi basati sull'intelligenza artificiale durante una presentazione del nuovo modello linguistico Grok 3. L'annuncio è stato fatto dallo stesso Musk durante un live streaming.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, l'azienda ha mostrato che Grok 3 è in grado di generare una versione del classico gioco Tetris utilizzando il linguaggio Python. Musk ha dichiarato: "Stiamo lanciando uno studio di giochi AI presso xAI. Se siete interessati a unirvi a noi nella creazione di giochi AI, unitevi a xAI".

Grok 3 può generare versioni basilari di giochi 2D classici.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulla natura dello studio, sui suoi obiettivi o sui tipi di giochi che intende sviluppare. Un post sui social media di un dipendente xAI ha rivelato che il team iniziale è composto da nove membri, incluso lo stesso Musk.

In un altro esempio, Grok 3 è stato in grado di generare una versione del gioco 2D Bubble Trouble, completa di fisica, collisioni e interfaccia utente di base. Tuttavia, il modello non è riuscito a produrre gli effetti sonori retrò richiesti dall'utente.

Musk ha aggiunto che lo studio di giochi xAI sta lavorando a un modo per "integrare grafica fotorealistica" nei giochi AI. Ha anche affermato che Grok può migliorare la risoluzione grafica dei titoli semplicemente chiedendoglielo, anche se non è chiaro se ciò si applichi solo ai giochi creati da Grok stesso o se possa diventare una tecnologia separata simile al DLSS di Nvidia.

Resta da vedere se lo studio sarà in grado di creare "un videogioco generato dinamicamente" più complesso dei semplici titoli 2D che Grok 3 sembra poter produrre attualmente, soprattutto considerando l'obiettivo di Musk di implementare grafica fotorealistica.

Sebbene lo studio di giochi xAI sia chiaramente nelle fasi iniziali, Grok 3 ha mostrato benchmark impressionanti, superando modelli come GPT-4 e Gemini-2 Pro in varie categorie. Il modello è stato addestrato utilizzando 100.000 GPU NVIDIA H100 presso il supercluster Colossus a Memphis.

Mentre alcuni studi di giochi tradizionali stanno iniziando ad adottare l'IA nei loro flussi di lavoro, come Capcom che utilizza strumenti Google Cloud per generare idee per assets di sfondo, l'intento di Musk sembra essere quello di costruire uno studio di giochi completo basato sull'IA, piuttosto che fornire strumenti per gli sviluppatori esistenti.