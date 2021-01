Cyberpunk 2077: arriva la patch 1.1 ma i giocatori si lamentano

È uscita da poco la prima delle due importanti patch di Cyberpunk 2077, ovvero la versione 1.1, che corregge diversi aspetti del gioco. CD Projekt RED ha pubblicato le note della patch, dalle quali apprendiamo tutti i miglioramenti apportati, che riguardano principalmente una migliore stabilità, la correzione di molteplici bug e un migliore utilizzo della memoria all’interno del gioco. È possibile prenderne visione accedendo al sito ufficiale del gioco.

A questo punto, il gioco avrebbe dovuto conferire all’utenza un’esperienza complessiva più fluida e performante. Eppure, come immaginabile, il pubblico videoludico ha palesato sui social e nei forum di CD Projekt RED reazioni divergenti e poco allegre in merito al rilascio della versione 1.1 di Cyberpunk 2077. Alcuni parlano addirittura di “nuovi problemi” introdotti con la patch. Principalmente, sono emersi numerosi reclami che riguardano Takemura. Pare, infatti, che la patch 1.1 di Cyberpunk 2077 includa un grave bug che può rovinare il salvataggio, impedendo all’utenza di continuare la partita.

“Mentre Takemura mi chiama non dice nulla né riattacca” scrive l’utente ElrondGaming su Twitter. Infatti, quando Takemura chiama per la missione “Down on the Street” non parla e dunque non è possibile proseguire con la missione. È inutile anche caricare salvataggi precedenti per rimediare al glitch, poiché si ripeterebbe la stessa situazione. Inoltre, alcune persone si lamentano del fatto che le correzioni per la missione “Epistrophy” inclusa nella 1.1 non funzionano. I giocatori PC consigliano a chi ha incontrato questo problema di rimuovere tutte le mod installate e verificare l’integrità dei file di gioco su Steam, ma si attende una risposta da parte della compagnia polacca.

It seems that Takamura really likes me now. He calls and doesn't talk. I can skip time, but still the same. I think that this is related to the "Ghost Town" quest. I know that some gamers had faced some issues and Takamura didn't call, but now it is quite the opposite! pic.twitter.com/LJH3lT6Qmg — 𝔈𝔩𝔯𝔬𝔫𝔡 𝔊𝔞𝔪𝔦𝔫𝔤 (@ElrondGaming) January 23, 2021

Dopo la patch 1.1, il prossimo importante aggiornamento è atteso per febbraio, dopo il quale è previsto l’arrivo dei DLC gratuiti, posticipati per dare la precedenza a tali contenuti correttivi. Inoltre, il pubblico attende le versioni next-gen di Cyberpunk 2077, la cui uscita al momento è prevista nella seconda metà del 2021, tramite un aggiornamento gratuito esclusivo su Xbox Series X|S e PlayStation 5. L’auspicio, però, è che questa sventurata via crucis che riguarda le patch di Cyberpunk non si dilunghi ulteriormente.