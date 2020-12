Cyberpunk 2077: pre order alle stelle, battuto GTA 5

L’attesa è finalmente finita, Cyberpunk 2077 è ufficialmente disponibile in tutto il mondo. La nuova opera targata CD Projekt RED è riuscita a suscitare un grosso interesse durante questi anni, raggiungendo un numero di pre order davvero impressionante. Il titolo infatti è riuscito a battere GTA 5 arrivando a raggiungere la bellezza di 8 milioni di preordini. Il titolo Rockstar Games uscito ben 7 anni fa aveva raggiungo il numero monstre di 7, all’incirca 1 milione in meno rispetto all’avventura con V come protagonista.

Numeri davvero incredibili che testimoniano per l’ennesima volta quanto l’opera del team polacco sia a tutti gli effetti il titolo più atteso degli ultimi anni. Purtroppo il lancio su tutte le piattaforme non è stato decisamente buono in quanto Cyberpunk 2077 sulle console old gen risulta davvero un titolo completamente diverso con cali di framerate, caricamenti di texture non ottimali ed altro ancora.

https://twitter.com/CDPROJEKTRED_IR/status/1336941257965375489

CD Projekt RED dovrà quindi rimboccarsi le maniche aggiornando costantemente il titolo specialmente sulle console della generazione precedente creando così una versione quanto meno godibile. Arriva in nostro conforto la retrocompatibilità, le versioni old gen infatti si comportano in modo davvero ottimale su Xbox Series X e PS5 nonostante non sia ancora presente l’atteso upgrade, il titolo sfrutta appieno le potenzialità delle due macchine risultando un buon compromesso in attesa del grosso aggiornamento in programma nel corso del 2021. Nonostante questi alti e bassi Cyberpunk 2077 è riuscito a strappare lo scettro ad un mostro sacro come GTA 5 riuscendo ad interrompere il primato che durava dal lontano 2013. Un traguardo davvero enorme, CD Projekt RED merita davvero un grosso applauso.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Cyberpunk 2077? Su quale piattaforma?