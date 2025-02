Per Elon Musk siamo spazzatura, ma in realtà sta solo rosicando

Il miliardario Elon Musk ha criticato duramente il giornalismo videoludico su X (e quindi anche noi di riflesso), la piattaforma social da lui acquisita per 44 miliardi di dollari. "Il 'giornalismo' videoludico è spazzatura", ha scritto Musk in un post.

La dichiarazione di Musk sembra essere una reazione ai recenti articoli (tra cui il nostro) che riportavano come l'imprenditore avesse acquistato personaggi di alto livello su Diablo 4 (acquistabile su Amazon) e Path of Exile 2.

La critica di Musk ha suscitato reazioni contrastanti sui social media. Alcuni utenti hanno accusato l'imprenditore di essere irritato per essere stato "scoperto" nel suo comportamento nei videogiochi. Altri hanno collegato questa vicenda alle più ampie controversie che circondano Musk.

La questione ha assunto dimensioni inaspettate, tanto che durante una recente protesta negli Stati Uniti contro le manovre politiche di Musk, accanto a cartelli che denunciavano un presunto "colpo di Stato", sono apparsi anche slogan che accusavano l'imprenditore di "barare a Diablo".

Ovviamente Musk non è nuovo a certe dichiarazioni. L'imprenditore ha spesso criticato la stampa, accusandola di diffondere fake news o di essere prevenuta nei suoi confronti. Tuttavia, questa è la prima volta che prende di mira specificamente il giornalismo videoludico.

Il settore ha tra l'altro una grossa fetta di utenti che normalmente vanno contro la stampa legata ai videogiochi e di conseguenza non è da escludere che Musk abbia provato anche ad attirare nuovi sostenitori a suo favore. Giusto per farvi un esempio, alcuni commenti sotto il suo profilo danno ragione a Musk, facendo riferimento a molti articoli considerati "woke" provenienti da testate molto conosciute come Kotaku o Wired.

Di sicuro sa come attirare l'attenzione il buon Elon, ma vista la situazione è solo probabile che sia infastidito da come è stato trattato dallo stampa videoludica. Sarebbe bastato solo giocare normalmente, senza dover apparire necessariamente come un "falso campione" di videogiochi.