L'universo di Cyberpunk 2077 sta per espandersi oltre i confini videoludici con un'iniziativa che segnerà un momento storico per CD Projekt Red: il primo gioco di carte collezionabili fisico ufficiale della casa polacca. La partnership con WeirdCo, studio emergente nel panorama dei TCG, porterà Night City direttamente sui tavoli da gioco, attingendo non solo dall'acclamato action RPG ma anche dalla serie anime Edgerunners e dall'universo esteso che ha dato vita al franchise. Un'operazione che testimonia come il brand Cyberpunk continui a crescere ben oltre il lancio travagliato del 2020, consolidandosi come IP multimediale di peso.

Il progetto rappresenta una novità assoluta per CD Projekt Red, che fino ad oggi si era cimentata esclusivamente con Gwent, il celebre minigioco di carte di The Witcher poi trasformato in titolo standalone digitale. Questa volta però si parla di un prodotto completamente fisico, sviluppato in collaborazione con un team che dimostra una conoscenza approfondita del materiale di partenza.

WeirdCo ha infatti confermato di aver studiato meticolosamente ogni aspetto dell'universo Cyberpunk per garantire autenticità. Come dichiarato dal co-fondatore Elliot Cook a IGN, il team non si è limitato a Cyberpunk 2077 ed Edgerunners, ma ha esplorato anche la serie a fumetti Dark Horse. "Ad ogni passaggio abbiamo analizzato ogni minimo dettaglio, chiedendoci costantemente: come rendiamo questo più autentico rispetto a Cyberpunk?" ha spiegato Cook, rivelando l'approccio quasi ossessivo alla fedeltà del franchise.

Il TCG adatterà meccaniche chiave del videogioco come l'assunzione di gig e la costruzione di una crew, promettendo un'esperienza fedele e al contempo innovativa per il mercato delle carte collezionabili

Il primo trailer teaser ha già svelato alcuni elementi del gameplay, mostrando carte "huscle" (mercenari assoldabili da varie fazioni), potenziamenti cyberware e personaggi iconici come Panam, Judy e Jackie. La selezione dei personaggi per il Set 1 è stata supervisionata direttamente da CD Projekt Red, con Patrick Mills, responsabile della strategia di contenuti del franchise, che ha confermato l'intenzione di rappresentare l'identità core di Cyberpunk 2077 attraverso i suoi volti più amati.

Ovviamente non mancheranno i protagonisti assoluti: V, Johnny Silverhand e l'antagonista Adam Smasher saranno presenti al lancio. Particolarmente interessante l'inclusione di personaggi da Edgerunners, con una carta di Lucy offerta come reward esclusiva per chi si iscriverà anticipatamente alla mailing list ufficiale del gioco.

Luohan Wei, co-fondatore di WeirdCo, ha sottolineato come il team abbia tradotto meccaniche videoludiche specifiche nel formato TCG, mantenendo elementi distintivi come l'accettazione di incarichi e il reclutamento di alleati. Un approccio che mira a differenziare il prodotto nel competitivo mercato delle carte collezionabili, dominato da giganti consolidati.

Nonostante il supporto di CD Projekt Red, il progetto passerà attraverso una campagna Kickstarter prevista per il 2026. Una scelta che potrebbe sorprendere considerando la solidità finanziaria dell'editore, ma che riflette probabilmente la volontà di testare l'interesse della community e coinvolgerla direttamente nello sviluppo. WeirdCo ha promesso di svelare maggiori dettagli sulle meccaniche di gioco più vicino al lancio della campagna di crowdfunding, lasciando per ora i fan nel mistero sulle reali dinamiche del TCG.