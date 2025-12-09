Xbox Game Pass si arricchisce oggi di quattro nuovi titoli che vanno ad ampliare il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, con proposte che spaziano dal roguelike al party game passando per esperienze indie decisamente peculiari. L'aggiunta arriva nel bel mezzo di dicembre, un periodo tradizionalmente ricco di contenuti per la piattaforma, e conferma la strategia di Xbox di puntare su una varietà di generi per soddisfare le diverse esigenze della propria community. Tre dei quattro giochi sono disponibili su console, PC e cloud gaming tramite Game Pass Ultimate, mentre uno resta un'esclusiva per i giocatori PC.

Il titolo più peculiare del lotto è senza dubbio A Game About Digging A Hole, disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud. Come suggerisce il nome decisamente esplicito, questo titolo minimalista vi mette nei panni di qualcuno che scava letteralmente una buca nel giardino di una casa appena acquistata. Il gameplay loop prevede la raccolta di risorse, la loro vendita per finanziare upgrade dell'equipaggiamento, il tutto condito da un misterioso segreto da scoprire. Gli sviluppatori sottolineano che l'esperienza costa "quanto un caffè", un riferimento al prezzo ridotto che caratterizza molte produzioni indie di questo calibro.

La varietà del drop odierno rispecchia la filosofia Xbox di offrire esperienze per ogni tipo di giocatore, dall'hardcore fan dei soulslike al casual gamer in cerca di party game leggeri

Sul fronte del PC Gaming arriva in esclusiva Death Howl, un deck builder con forti influenze soulslike che porta i giocatori attraverso un mondo degli spiriti caratterizzato da un'atmosfera malinconica. Il titolo combina la costruzione strategica di mazzi di carte con meccaniche di combattimento impegnative, permettendo di craftare carte e reclamare totem potenti per sconfiggere gli spiriti che infestano terre mistiche. La narrativa si concentra sulla storia di una madre in lutto che sfida la morte stessa nel disperato tentativo di riportare in vita suo figlio, un tema maturo che si distacca dalle tipiche trame action degli altri titoli in arrivo oggi.

Dome Keeper rappresenta invece la proposta roguelike action più strutturata del gruppo, disponibile su tutte le piattaforme Game Pass. Il titolo ibrida elementi tower defense con meccaniche da action miner: i giocatori devono scavare alla ricerca di risorse preziose mentre difendono la propria cupola dalle ondate di mostri alieni. Il tempo è una risorsa critica in questo roguelike, poiché bisogna bilanciare l'esplorazione sotterranea con la necessità di tornare in superficie prima che la struttura venga distrutta.

A chiudere il quartetto c'è Ultimate Sheep Raccoon, un party game incentrato su corse in bici dove i giocatori non solo competono ma costruiscono insieme il percorso. La formula prevede l'aggiunta cooperativa di ostacoli e trappole pericolose, con power-up che possono ribaltare le sorti della gara in qualsiasi momento. Si tratta chiaramente di un titolo pensato per sessioni multiplayer locali o online, ideale per chi cerca un'esperienza più spensierata dopo le sfide impegnative degli altri giochi del drop.