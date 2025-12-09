La conferma arriva in modo inaspettato ma inequivocabile: Leon S. Kennedy sarà presente in Resident Evil Requiem (prenotabile qui). A svelarlo non è stata Capcom attraverso un annuncio ufficiale, bensì una nuova immagine di copertina del gioco apparsa sul PlayStation Store, dove il celebre protagonista di Resident Evil 2 e Resident Evil 4 compare accanto a Grace, già nota come personaggio principale del nono capitolo della saga horror giapponese. L'indiscrezione, confermata da numerosi utenti della piattaforma digitale Sony, mette fine a mesi di speculazioni e silenzi da parte del team di sviluppo.

La vicenda della presenza di Leon nel nuovo titolo è singolare. Ancor prima dell'annuncio ufficiale di Resident Evil Requiem, avvenuto nei mesi scorsi, le voci su un possibile ritorno del personaggio circolavano già con insistenza nella comunità dei videogiocatori. Tuttavia, dopo la presentazione formale del gioco, l'assenza di qualsiasi riferimento esplicito da parte degli sviluppatori aveva raffreddato gli entusiasmi, facendo pensare che le indiscrezioni fossero infondate.

PlayStation Store si conferma ancora una volta come fonte involontaria di anticipazioni. La piattaforma di distribuzione digitale di Sony ha infatti una nota tendenza a rivelare informazioni sui videogiochi alcuni giorni prima degli annunci programmati. Considerando questo precedente e la prossimità dei The Game Awards in programma l'11 dicembre, appare molto probabile che il primo filmato con Leon Kennedy in azione venga mostrato proprio durante la celebre cerimonia di premiazione, uno degli eventi più seguiti dell'industria videoludica mondiale.

L'anticipazione ha già spinto i fan più accaniti a riesaminare con attenzione il trailer di presentazione di Resident Evil Requiem, nella convinzione che contenesse indizi nascosti sulla presenza del personaggio. Questa pratica di inserire riferimenti criptici nei materiali promozionali è tipica di Capcom, che spesso dissemina piccoli dettagli destinati a essere scoperti solo in seguito dai giocatori più attenti.

Una fuga di notizie che anticipa la grande rivelazione

Al di là dell'entusiasmo per il ritorno di uno dei personaggi più amati della serie, le aspettative per il nuovo capitolo restano elevate anche per altri motivi. Durante la Gamescom tenutasi quest'anno, alcuni giornalisti hanno avuto l'opportunità di provare in anteprima il gioco, riportando impressioni decisamente positive. L'atmosfera del titolo è stata descritta come particolarmente coinvolgente, mentre una caratteristica tecnica ha catturato l'attenzione: la possibilità di alternare tra visuale in prima e terza persona, una scelta progettuale che dovrebbe offrire maggiore libertà ai giocatori nel vivere l'esperienza horror.

Il lancio di Resident Evil Requiem è previsto per il 27 febbraio 2026 su diverse piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch 2, confermando l'approccio multipiattaforma che Capcom ha adottato negli ultimi anni per la sua franchise più redditizia.