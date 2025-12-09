Abbiamo passato buona parte dello scorso weekend in compagnia della closed beta di Marvel Tōkon: Fighting Souls, nuovo picchiaduro a squadre 4v4 basato sui celebri supereroi attualmente in lavorazione presso dei veri e propri maestri del genere, Arc System Works. Come publisher dietro al progetto c’è invece niente meno che Sony, con l’uscita del titolo che è di conseguenza prevista solamente su PC e, ovviamente, PS5.

Per ora non vi è ancora una data di lancio ben definita, dato che la tabella di marcia del gioco prevede un generico 2026, ma questo nostro ultimo provato ci ha messo dinnanzi un’opera decisamente in gran forma e con molto da dire. Andiamo però con ordine.

Una nuova closed beta

Durante la closed beta, che si è svolta dal 5 al 7 dicembre, è stato possibile provare all’interno di Marvel Tōkon: Fighting Souls otto differenti personaggi in tre diverse arene. Tutto il necessario, insomma, per testare con mano il sistema di combattimento e anche il bilanciamento dei vari supereroi. Certo, la versione completa dell’opera sarà sicuramente più corposa, ma è indubbio come quanto messo a disposizione per tale occasione sia stato ben più che sufficiente per farsi una chiara idea sul gioco e sullo stato dei lavori.

Partiamo subito col dirvi che, come da tradizione Arc System Works, Tōkon è un vero e proprio spettacolo per gli occhi e riesce a travolgere a livello visivo come poche altre opere. Lo stile utilizzato, infatti, è davvero incredibile e, pur spiazzando magari inizialmente per la strana commistione tra i personaggi nati dai fumetti statunitensi e un’estetica più giapponese, rende onore ai supereroi Marvel come pochi altri videogiochi. Le mosse speciali, così come i cambi di personaggio, vengono poi celebrate con delle animazioni a mo’ di fumetto, rendendo il tutto ancor più speciale a livello scenico. Insomma, il biglietto da visita di Marvel Tōkon: Fighting Souls è notevole ed è davvero difficile anche solo trovare il pelo dell’uovo da questo punto di vista.

Anche se non siete dei grandissimi appassionati di picchiaduro, insomma, un giro di giostra a Tōkon vale comunque la pena, anche solo per assaporare la bellezza e la maestria con la quale Arc System Works ha ricreato battaglie e fondali, andando a comporre un quadro complessivo davvero invidiabile. Per quanto sia assolutamente vero che quindi ci sia tanto di bello da ammirare a livello visivo, sarebbe sbagliato fermarsi a ciò e non assaporare con mano anche la bontà del titolo sul piano ludico, che è fin da ora evidente sebbene non sia ancora stata annunciata la data di lancio ufficiale dell’opera.

Supereroi per tutti

Quello che Arc System Works è riuscita finora a imbastire è infatti già di ottimo livello e, soprattutto, riesce a strizzare l’occhio sia ai fan più sfegatati del genere che a tutti coloro che non sono alla ricerca di virtuosismi e combo fantasmagoriche, ma cercano semplicemente di prendersi a mazzata con delle squadre formate dai supereroi più amati al mondo.

Grazie al buon roster a nostra disposizione (Captain America, Doctor Doom, Ghost Rider, Spider-Man, Iron Man, Ms. Marvel, Storm e Star-Lord) abbiamo potuto sia provare alla leggera il titolo, senza studiare in maniera approfondita tutte le potenzialità del sistema di gioco e la disposizione dei comandi, sia dopo aver preso invece dimestichezza.

La cosa positiva è come Marvel Tōkon: Fighting Souls sia davvero divertente anche per un neofita e pur senza tanta pratica sia possibile dar vita a colpi spettacolari e combo tra personaggi, ricreando situazioni davvero appaganti da vivere. Delle barriere all’ingresso ridotte che non devono però ingannare troppo: di profondità, infatti, ce n’è e basta cominciare a fare pratica per comprendere le grandi potenzialità del gioco.

Il ritmo, poi, è tutto sommato veloce anche se non incredibilmente adrenalinico e la presenza di una barra di vita condivisa tra l’intero team consente di dare vita a match mai troppo lunghi e impegnativi. Sempre nell’ottica della scenografia degli scontri è poi impossibile non citare come tempestare di colpi un avversario in un angolo dello scenario porterà lo scontro a spostarsi in un’altra zona: una meccanica già vista altrove e non certo nuova, ma che ha sempre un grande impatto.

L’impressione, quindi, è quella che Arc System Works sia riuscita a fare centro o sia quantomeno sulla strada giusta per farlo. Tra un ottimo colpo d’occhio e un gameplay capace di accontentare un po’ tutti, infatti, il futuro picchiaduro a tema Marvel non sembra avere grossi punti deboli. La scelta di basarsi su una modalità a squadre 4v4 consente poi ai giocatori di sbizzarrirsi con l’enorme cast della Casa delle idee e dare vita a spettacolari sinergie e combo tra i vari supereroi.

Marvel Tōkon Fighting Souls: in conclusione

Insomma, il nostro weekend in compagnia di Marvel Tōkon: Fighting Souls è letteralmente volato via tra una combo e un tag team, regalandoci ore di divertimento e lasciandoci ottime impressioni. Seppur non sia ancora stato ben definito quando la futura opera di Arc System Works arriverà su PC e PS5 i lavori sono decisamente a buon punto e non ci stupiremmo di poterla vivere a pieno già nei primissimi mesi del prossimo anno. Non ci resta quindi che aspettare, ora con ancora più hype che prima.