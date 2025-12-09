Avatar di Ospite Pro Master #598 0
0
quindi esce solo su playstation? peccato per xbox
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Vue Blade #515 0
0
Arc System Works non sbaglia un colpo quando si tratta di grafica
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bash Guard #248 0
0
ma alla fine si capisce qualcosa in mezzo a 8 personaggi che volano ovunque o è il solito casino?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Root_Spy #360 0
0
aspetta 4v4 contemporaneamente o a turni come altri picchiaduro
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Dev_Shield #997 0
0
interessante però 2026 è ancora lontano cmq
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Node Mod #427 0
0
Ghost Rider finalmente in un picchiaduro decente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.