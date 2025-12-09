L'epopea del Dovahkiin si prepara a una nuova incarnazione. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è stato ufficialmente annunciato per Nintendo Switch 2, segnando l'ennesimo capitolo nella straordinaria longevità di uno dei titoli di ruolo più celebri degli ultimi decenni.

Chi ha già acquistato l'Anniversary Edition sulla prima generazione di Switch riceverà una gradita sorpresa: Bethesda Game Studios ha infatti confermato che l'aggiornamento alla versione ottimizzata per la nuova console ibrida di Nintendo sarà completamente gratuito. Una scelta che premia la fedeltà dei giocatori e che rappresenta un'eccezione rispetto alle politiche spesso meno generose dell'industria videoludica.

La trasposizione sulla nuova architettura hardware porta con sé vantaggi tangibili. Gli sviluppatori promettono una risoluzione superiore rispetto alla precedente versione portatile, accompagnata da tempi di caricamento notevolmente abbreviati. L'ottimizzazione complessiva dovrebbe inoltre eliminare i fastidiosi cali di frame rate che occasionalmente compromettevano l'esperienza sulla prima Switch, permettendo finalmente di attraversare le lande innevate della provincia nordica con fluidità costante.

La nuova edizione sfrutta le peculiarità della piattaforma attraverso controlli di movimento e un sistema di puntamento basato sui Joy-Con 2 che ambisce a replicare la precisione tipica dell'input da mouse. Non manca inoltre il supporto agli Amiibo, eredità della versione precedente che continua a offrire bonus ai collezionisti delle statuette Nintendo.

L'Anniversary Edition rappresenta la versione definitiva dell'esperienza Skyrim. Oltre al gioco base, include le tre espansioni narrative che hanno arricchito l'universo nordico: Dawnguard, incentrata sul conflitto tra stirpi vampiriche e ordini di cacciatori, Dragonborn, che riporta l'azione sull'isola vulcanica di Solstheim, e Hearthfire, dedicata agli appassionati di personalizzazione abitativa.

Il catalogo si espande ulteriormente grazie a centinaia di contenuti provenienti dal Creation Club: missioni inedite, armature, armi magiche e dungeon esplorabili che moltiplicano esponenzialmente le possibilità offerte dal titolo originale.

Confermata anche per Switch 2 la presenza degli oggetti esclusivi ispirati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. I giocatori potranno vestire i panni del loro eroe dragonide indossando la Tunica del Campione, brandendo la Spada suprema e difendendosi con lo Scudo Hylia. Un omaggio che fonde due universi iconici e che rappresenta un valore aggiunto esclusivo per l'ecosistema Nintendo.

Bethesda ha strutturato l'offerta commerciale su tre livelli. Chi approda per la prima volta nell'universo del quinto capitolo degli Elder Scrolls potrà acquistare l'Anniversary Edition al prezzo di 59,99€. I veterani che possiedono già questa edizione sulla prima Switch riceveranno invece l'upgrade senza alcun esborso aggiuntivo.

Esiste infine una soluzione intermedia: chi possiede solo la versione base del gioco sulla console precedente può investire 19,99€ nell'Upgrade Anniversary, garantendosi l'accesso a tutti i contenuti aggiuntivi e la possibilità di giocare su entrambe le generazioni della console ibrida Nintendo.